ФИФА может смягчить правило офсайда

ФИФА может смягчить правило офсайда2
- 6.10.2021, 19:55
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ФИФА планирует вернуться к прежнему определению положения «вне игры».
ФИФА рассматривает возможность возвращения к прежнему формату определения положения "вне игры" в футболе.
Изучается вариант, при котором офсайд будет фиксироваться, только когда между атакующим игроком и защитником существует видимый просвет, сообщает pressball.by со ссылкой на Sky Sport Italia.
В настоящее время действует правило, согласно которому атакующий футболист считается во "вне игры", если в момент паса партнера по команде любая часть его тела, кроме рук, находится ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок соперника, включая вратаря.
Федерация футбола Италии предложила протестировать новшество со следующего сезона в юношеском первенстве U18 с привлечением судей из серии С.
Ранее именно в Италии впервые было опробована технология ВАР.