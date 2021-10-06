ФИФА может смягчить правило офсайда 2 6.10.2021, 19:55

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ФИФА планирует вернуться к прежнему определению положения «вне игры».

ФИФА рассматривает возможность возвращения к прежнему формату определения положения "вне игры" в футболе.

Изучается вариант, при котором офсайд будет фиксироваться, только когда между атакующим игроком и защитником существует видимый просвет, сообщает pressball.by со ссылкой на Sky Sport Italia.

В настоящее время действует правило, согласно которому атакующий футболист считается во "вне игры", если в момент паса партнера по команде любая часть его тела, кроме рук, находится ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок соперника, включая вратаря.

Федерация футбола Италии предложила протестировать новшество со следующего сезона в юношеском первенстве U18 с привлечением судей из серии С.

Ранее именно в Италии впервые было опробована технология ВАР.

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