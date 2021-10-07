Транзит газа через Беларусь сокращен почти в четыре раза 3 7.10.2021, 9:14

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фото: photoxpress.ru

Что это означает для бюджета страны?

Российский «Газпром» сократил поставку газа в Европейский союз через Беларусь на 70%.

Экспорт через нашу страну снизился со 112 млн кубометров 26 сентября до всего 30 млн кубометров 3 октября, пишет telegraf.by.

Значительное сокращение объемов транзита значит, что в несколько раз будет меньше и прибыль Беларуси от транзита. Однако официально суммы не озвучивались.

Ранее аналитик информационно-аналитического агентства RUPEC Александр Собко сообщил, что «польско-белорусское направление всегда было дешевле, потому что там короче маршрут и достаточно низкая цена транзита – $7 за тысячу кубометров (через Украину – около $35)».

В 2020 году в Газпроме заявили, что хотят сохранить объему транзита газа через Беларусь на уровне 2019 года. Точных цифр там не назвали. В 2019 году в Беларусь и транзитом был поставлен план переправить 39,29 млрд. кубометров. Таким образом, речь может идти о миллиардах долларов. Особенно, если сокращение также коснется и следующего — 2022 года.

Впрочем, российские аналитики считают такой сценарий маловероятным. Ведь сокращение транзита газа через Беларусь означает простаивание мощностей, которые и так принадлежат Газпрому после продажи «Белтрансгаза» властями Беларуси.

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