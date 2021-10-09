«Ночью был какой-то коллапс»: минчанка рассказала шокирующую правду о ситуации с коронавирусом 2 9.10.2021, 8:29

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Белоруска на 8-м месяце беременности заболела COVID-19.

Женщина из Минска на 8-м месяце беременности заболела коронавирусом и две недели лечилась в минской больнице №6.

Теперь она всем советует вакцинироваться и не игнорировать первых симптомов COVID-19, а в первый же день их появления обращаться за медицинской помощью, передает «Радыё Свабода».

«Ни медсестры, ни врачи - никто не спал»

«Раньше я не болела ковидом. Собиралась привиться, но из-за беременности вакцинацию пришлось отложить, - рассказывает женщина (имя и фамилия есть в редакции. - РС). - Ходила всегда в маске, старалась как-то себя защитить. А в итоге заразилась от близкого человека, который не верит в существование коронавируса».

Минчанка рассказала, что, как только у нее поднялась температура до 38 °С, она сразу же решила вызвать «скорую».

«Если честно, пришлось уговаривать врачей, чтобы меня положили в больницу. Я сказала, что являюсь контактом первого уровня, но этого было недостаточно. Мне повезло, что попалась бригада, которая пошла навстречу. Они написали, что у меня подозрение на пневмонию, так как «забирать» могут только беременных, которые пролежали с температурой около 5 дней», — рассказывает женщина.

В результате ее отвезли в роддом шестой больницы Минска. Там ей почти сразу же сделали экспресс-тест на коронавирус. Результат подтвердил заражение. Тем не менее, по словам беременной, медработники порекомендовали ей продолжить лечение дома. Она отказалась.

Позже, рассказывает женщина, она попала в гинекологическое отделение на 6-м этаже.

Его полностью отвели для больных на COVID-19 беременных. По словам собеседника, только одна его часть на тот момент была отремонтирована.

«Во второй части сначала лежали хозяйственные вещи, разобранные столы и стулья, висели тряпки. И только недавно комнаты переоборудовали в палаты — туда завезли кровати с матрасами, тумбочки. Никаких кислородных аппаратов там, конечно, не было», — рассказывает она.

Уже через два дня пребывания ее в больнице количество беременных, которых завозили в отделение с симптомами COVID-19, начало резко расти.

«Ночью был какой-то коллапс. Ни медсестры, ни врачи - никто не спал. Думали, куда их класть. Все коридоры были в беременных, которые лежали под капельницами прямо на кушетках. В реанимациях мест не хватало. Буквально через пару дней весь роддом уже отдали под ковидных», - говорит женщина

По ее словам, в ее отделении было 64 кровати, из которых только «около 15 процентов» обеспечили притоком кислорода.

«Остальные пациентки стояли в коридорах в очередях к кислородному генератору. Их было 3 штуки на целый этаж», — утверждает беременная.

Она говорит, что в отделении лежала женщина в тяжелом состоянии на 25-й неделе беременности.

«У нее было 40% повреждения легких. Мне она рассказала, что в таком состоянии дома находилась почти неделю. «Скорую» сразу не вызывала, а пошла к терапевту. В итоге ей даже не сделали ПЦР-тест. Из лечения назначили попить от кашля молоко с какао-маслом и, если поднимется температура, принять жаропонижающие. Услышав это, я была в шоке, - рассказывает женщина. - Через неделю температуры 38,5 °С она вызвала «скорую».

Когда врачи приехали, ей измерили сатурацию (насыщенность кислородом крови), которая оказалась уже очень низкой, после чего ее сразу же забрали в больницу. Там сделали компьютерную томографию (которую беременным делать, кстати, нельзя) и сразу же поместили под капельницы".

На более чем 60 пациенток - 2 медсестры

Медперсонала, по словам женщины, в отделении не хватало. Заведующая и трое врачей приходили в "красную зону" один раз в день, чтобы провести обход больных. На все остальное время на шесть десятков пациенток оставались 2 медсестры. Они ставили капельницы, выдавали таблетки, делали уколы, мерили давление, температуру и т.д.

Женщина говорит, что она не понимает, как можно работать в таких условиях. «Медперсонал работает на 150% своих возможностей. Не знаю, что их так мотивирует. Хочется их поблагодарить», - говорит она.

По ее словам, кислородных масок в больнице не было, «тяжелые» пациенты дышали через носовые канюли. Лечили больных препаратами для снижения свертываемости крови, витамином C, парацетамолом и таблетками от кашля.

«В критических случаях ставили еще мочегонные капельницы для выведения воды из организма и снятия отека легких, чтобы легче было дышать», — говорит она.

Сейчас женщина уже дома. Она рассказывает, что, хотя болезнь у нее протекала в легкой форме, физическое состояние пока не до конца пришло в норму.

«Сейчас такой «постковидный синдром» - быстрая утомляемость, одышка, анализы не идеальны. Я считаю, что всем, кто переболел коронавирусом, нужна и психологическая помощь. Ведь жизнь в каком-то смысле делится на «до» и «после».

В моем случае это в первую очередь тревога за ребенка. Но врачи старались успокоить, сказали, что это на его здоровье не отразится», — говорит беременная минчанка.

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