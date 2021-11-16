200 иракцев попросили эвакуировать их из Беларуси

200 иракцев попросили эвакуировать их из Беларуси6
- 16.11.2021, 14:35
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Они обратились в посольство Ирака в РФ.
Около 200 иракцев, прилетевших в Беларусь для пересечения границы с Евросоюзом, обратились в посольство Ирака в Российской федерации и сообщили о своем желании вернуться на родину, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на свои источники в иракской дипмиссии.
По информации издания, среди 200 человек, которые хотели бы вернуться домой, есть дети, женщины и семейные пары. Подтверждается также намерение осуществить эвакуационный рейс в четверг, 18 ноября.
Иракский дипломат подчеркнул, что те, кто уже обратились в посольство страны, находятся в Минске в ожидании вылета. С тем, чтобы доставить этих людей с границы в Минск, не было трудностей.