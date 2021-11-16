200 иракцев попросили эвакуировать их из Беларуси 6 16.11.2021, 14:35

11,884

фото: anadolu agency

Они обратились в посольство Ирака в РФ.

Около 200 иракцев, прилетевших в Беларусь для пересечения границы с Евросоюзом, обратились в посольство Ирака в Российской федерации и сообщили о своем желании вернуться на родину, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на свои источники в иракской дипмиссии.

По информации издания, среди 200 человек, которые хотели бы вернуться домой, есть дети, женщины и семейные пары. Подтверждается также намерение осуществить эвакуационный рейс в четверг, 18 ноября.

Иракский дипломат подчеркнул, что те, кто уже обратились в посольство страны, находятся в Минске в ожидании вылета. С тем, чтобы доставить этих людей с границы в Минск, не было трудностей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».