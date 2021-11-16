Надежда Остапчук – белорусским пограничникам: Позорище

Надежда Остапчук – белорусским пограничникам: Позорище26
- 16.11.2021, 18:34
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Ваш пограничный пункт ломают, а вы смотрите, опустив голову в асфальт.
Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук в своем Фейсбуке поделилась мнением о миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши.
– А пограничники у нас еще существуют? Там «туристы» поляков забрасывают камнями с нашей территории, может пора арестовать нарушителей? Ваш пограничный пункт ломают, а вы смотрите, опустив голову в асфальт. Защитники называются еще, ага... позорище, – написала Остапчук.