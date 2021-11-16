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Надежда Остапчук – белорусским пограничникам: Позорище

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  • 16.11.2021, 18:34
  • 25,794
Надежда Остапчук – белорусским пограничникам: Позорище

Ваш пограничный пункт ломают, а вы смотрите, опустив голову в асфальт.

Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук в своем Фейсбуке поделилась мнением о миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши.

– А пограничники у нас еще существуют? Там «туристы» поляков забрасывают камнями с нашей территории, может пора арестовать нарушителей? Ваш пограничный пункт ломают, а вы смотрите, опустив голову в асфальт. Защитники называются еще, ага... позорище, – написала Остапчук.

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