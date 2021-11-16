Надежда Остапчук – белорусским пограничникам: Позорище 26 16.11.2021, 18:34

25,794

Ваш пограничный пункт ломают, а вы смотрите, опустив голову в асфальт.

Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук в своем Фейсбуке поделилась мнением о миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши.

– А пограничники у нас еще существуют? Там «туристы» поляков забрасывают камнями с нашей территории, может пора арестовать нарушителей? Ваш пограничный пункт ломают, а вы смотрите, опустив голову в асфальт. Защитники называются еще, ага... позорище, – написала Остапчук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».