Матеуш Моравецкий: Защищая польскую границу, мы защищаем всю Европу 18.11.2021, 11:52

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Матеуш Моравецкий

Следующим шагом может стать запуск 4-й статьи договора НАТО.

О ситуации на польско-белорусской границе и использовании белорусскими службами мигрантов для шантажа стран ЕС рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью, которое он дал немецкой газете Bild.

Премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на беспорядки и многочисленные попытки форсирования границы, в результате которых были ранены более десятка польских офицеров, ситуация на границе остается под контролем, несмотря на то, что она «становится все более угрожающей».

«Мигранты используются Беларусью в качестве оружия. И цель — Германия, Франция, Голландия. Поэтому, защищая польскую границу, мы защищаем всю Европу», - пояснил премьер-министр Польши. Он выразил надежду, что, несмотря на ряд явных провокаций со стороны белорусских спецслужб, они не пойдут «слишком далеко». Политик отметил, что в настоящее время на нашей восточной границе Польши находится более 15 тысяч солдат, пограничников и полиции.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий четко отметил, что «мы, поляки, полны решимости всеми способами защитить нашу границу, являющуюся одновременно восточной границей Европы и НАТО».

«Защита границ важна, потому что если мы не сможем остановить тысячи мигрантов сейчас, то скоро еще сотни тысяч или миллионы будут направляться из Африки или Ближнего Востока в Европу, и особенно в Германию», — заявил Матеуш Моравецкий

«В Германии проживает более 80 миллионов человек. Вы позволите прибыть еще 50 миллионам? Я думаю, что люди в Германии не будут довольны этим, потому что они хотят сохранить свой уровень жизни. Они также хотят сохранить свою культуру», — отметил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Премьер добавил, что он рад польской поддержке со стороны лидеров стран НАТО, в том числе нынешнего канцлера Ангелы Меркель и ее преемника Олафа Шольца. Следующим шагом может быть решительная декларация соседей Беларуси: Польши, Литвы, Латвии. А очередным шагом может стать запуск 4-й статьи договора НАТО. Как отметил глава польского правительства: если дело касается потенциальных угроз со стороны Беларуси и России, то «нельзя ничего исключать».

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заверил, что польский пример показывает, что суверенное государство может и должно успешно защищать свои границы. «То же самое касается Европы: мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наши границы в Средиземном море и на востоке от иммиграции», – добавил он и подчеркнул, что «для отражения атак необходимы все меры защиты и надзора».

Отвечая на вопрос Bild о политике беженцев Меркель в 2015 году, премьер-министр Польши подтвердил, что она абсолютно провалилась. Принятая тогда политика «угрожала суверенитету многих европейских государств и создавала искусственный мультикультурализм. «Она была опасна для Европы и мира», – подчеркнул политик.

Он также прокомментировал новость о телефонных переговорах Меркель с Лукашенко. «Для меня ясно одно: в этом кризисе нельзя принимать решения над нашими головами. Но если разговор шел о том, как мигранты из Беларуси должны быть возвращены в свои страны, то любая инициатива в этом направлении отвечает интересам польского народа», — заявил Матеуш Моравецкий.

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