Стало известно «другое место», куда отвезли мигрантов с границы белорусские силовики 5 20.11.2021, 11:13

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Фото: ТАСС

Ситуация остается напряженной.

Представитель министерства спецслужб Польши Станислав Жарын заявил, что Польша считает ситуацию на границе с Беларусью напряженной. И это несмотря на прекращение нападений со стороны мигрантов и опустевший лагерь рядом с пунктом пропуска Кузница-Брузги.

«Успокоение ситуации на границе с Беларусью не означает отход от плана дестабилизации. Польша теперь враг номер один Беларуси», — заявил Станислав Жарын, передает польское издание Onet.

Он напомнил, что движение транспорта в районе погранперехода Брузги на белорусской стороне однозначно прекратилось.

«Мы связываем это с четким ультиматумом, который польская сторона предъявила Беларуси», — сказал официальный представитель министра координатора спецслужб Польши.

По словам Жарына, в правительстве Польши ожидают, что на белорусском складе в Брузги, где поселили мигрантов, могут создать «базу, с которой белорусы будут отправлять группы мигрантов для агрессивных действий к границе».

В то же время, в МВД Польши также пока не планируют отводить силы с границей с Беларусью.

«Совместно с Главным командованием вооруженных сил мы провели учения для солдат, чтобы подготовить их к отражению атак разъяренной и агрессивной толпы», — сказал инспектор Мариуш Чарка, пресс-секретарь Главного управления полиции Польши.

«Хотя мы ассоциируем армию с фронтом, события последних дней на границе показывают, что армия также должна быть готова к отражению атак разъяренной, агрессивной толпы на польской границе», — считает он.

Мариуш Чарка пояснил, почему на границе остаются и полицейские силы.

По его мнению, нет другой службы, у которой был бы лучше опыт отражения нападений толпы, чем полиция.

«Это результат многих лет нашей деятельности и упражнений для борьбы с агрессивной толпой, футбольными фанатами или для отражения агрессии во время демонстраций или протестов, — сказал он.

«Мы также обучаем солдат быть готовыми к таким ситуациям, когда агрессивная толпа нападает на служащих, бросая в них камни, используя различные типы опасных инструментов», — добавил он.

За 19 ноября в Польше зафиксировали 195 попыток нелегального пересечения границы.

Стало известно, что за «другое место», куда увезли мигрантов

Также в правительстве Польши раскрыли часть содержания письма, которым глава ГПК Беларуси Анатолий Лаппо ответил на ультиматум Польши.

Напомним, что в четверг, 18 ноября, глава Генерального секретаря генерал-майор Томаш Прага направил письмо председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь. В нем он выразил обеспокоенность недавними событиями, произошедшими недалеко от пограничного перехода в Кузнице.

«На польских офицеров там много раз нападали с применением камней и гранат. Были ранены полицейские, пограничники и солдат Войска Польского. Это было сделано при полной пассивности белорусских служб», — говорится в этом письме.

Глава Пограничной службы Польши потребовал от своего белорусского коллеги «как можно скорее стабилизировать ситуацию, связанную с пребыванием нелегальных мигрантов в районе пограничного перехода в Кузнице».

Он пригрозил, что, если польская сторона не заметит «улучшения безопасности в этом районе к 21 ноября, Польша будет вынуждена прекратить железнодорожное грузовое движение через пограничный переход в Кузнице», передает портал WP.pl.

По словам генерал-майора Томаша Праги, присутствие в этом месте большой группы людей, враждебно настроенных по отношению к польским офицерам, представляет собой потенциальный риск «множества неожиданных и опасных ситуаций, в том числе крушения поезда».

В пятницу председатель Госпогранкомитета Республики Беларусь генерал Анатолий Лаппо ответил на письмо генерала Праги. Он сообщил, что на переходе больше нет людей, которые могут представлять угрозу для польских служб.

Глава белорусских пограничников подчеркнул, что большая часть иностранцев размещена в транспортно-логистическом центре «Брузги». Остальные, однако, вылетели в четверг эвакуационным рейсом из Минска в Ирак,рассказали польские пограничники содержание письма ГПК Беларуси.

Таким образом стало понятно, куда все-таки увезли часть мигрантов с границы на автобусах.

Напомним, что 17 ноября стало известно, что четыре автобуса увезли мигрантов из их лагеря в Беларуси возле погранперехода «Брузги» на границе с Польшей.

Однако позднее никакой информации о «другом месте», где проживает значительная часть мигрантов, официально ничего не сообщалось.

Было только известно, что 374 мигранта вернулись 18 ноября на борту самолета Iraqi Airways из Минска в Ирак. О их впечатлениях от нахождения в Беларуси рассказал Амир Грегис, ответственный за иностранные дела в Курдской демократической партии.

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