На ОАО «Беларуськалий» заканчиваются деньги 7 20.11.2021, 13:57

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Старожилы не припомнят, чтобы на предприятии была такая катастрофическая ситуация с финансами.

«Беларуськалий» практически прекратил вкладывать деньги в модернизацию и реконструкцию. Никакого внимания не уделяется контролю за состоянием зданий, сооружений, цехов, оборудования, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Заморожено строительство всех соцобъектов, успели достроить только детсад. Для понимания: обычно «Беларуськалий» выделял столько денег на строительство новых объектов, что не успевали осваивать. Сейчас ситуация поменялась в корне. Старожилы не припомнят, чтобы такое было.

Планы по выработке были и остаются заоблачные. Дата 8 декабря действует как раздражитель. До этого срока пытаются поставить по максимуму. Что будет потом – никто не знает.

Высокая выработка заставила отменить практически все ППР (планово-предупредительный ремонт, когда останавливается все оборудование и проводится замена изношенных элементов). Оборудование и так, прямо скажем, не первой свежести. Когда оно не обслуживается должным образом, то вероятность поломки кратно возрастает. В этом году и так количество ЧП на предприятии превышает показатели прошлых годов в разы. Что будет дальше, догадаться не сложно. Шахтеры, речь про ваше здоровье и ваши жизни.

Всем главным инженерам РУ, главным механикам РУ, главным энергетикам РУ, заместителям по строительству РУ приготовиться. За вами – люди. К директорам РУ обращаться смысла нет. Они как председатели избирательных комиссий свой выбор сделали в августе 2020 года.

И, конечно, куда же без нововведений? В каждом подразделении есть инспектор по охране труда из числа рабочих. Относятся они к профсоюзу. Ранее в их задачи входило проверять состояние цеха, где работают: лампочка не горит, окно разбито и так далее. Теперь данных работников обязали ходить по всем цехам и находить нарушения в трудовых коллективах.

Каждый инспектор обязан найти 12 нарушений в квартал. За это ему положена премия – 260 рублей. Те самые 30 сребреников. Нарушители будут отправляться на повторные экзамены и не факт, что они смогут их сдать. А это причина для отстранения от работы со всеми вытекающими последствиями.

Что это дает на практике? С одной стороны, как инспектору выполнять основную работу, если он обязан искать нарушителей?

С другой стороны, это очевидное разрушение коллектива. По сути, хунта хочет поделить людей на две сорта. В исправительных колониях такую роль выполняли члены СВП (секция внутреннего порядка). Это были такие своеобразные полицаи. Мы что-то пропустили и «Беларуськалий» превратился в колонию?

Именно это вытворяет хунта со страной и предприятиями, на которых лишают на год премий за то, что на телефон было снято ЧП.

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