«Химволокно» готовят к продаже? 21.11.2021, 20:49

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Что происходит на могилевском заводе.

Белорусскому объединению рабочих стало известно о том, что на сегодняшний момент на могилевском заводе «Химволокно» уволено более 70 человек и эти увольнения продолжаются. Претендентов на выбывание забрасывают штрафами, лишениями премий и заставляют пачками писать объяснительные по любому поводу.

Списки на увольнения готовит лично Кирютин Кирилл Димович, зам гендиректора по безопасности, режиму и кадрам, а также экс-сотрудник КГБ. Сами сотрудники называют его подлым и мстительным.

Если вас или ваших коллег пытаются таким образом уволить, ничего не подписывайте. Останавливайте работу всем цехом или даже заводом. В любом случае увольнять будут всех независимо от политических взглядов. Отстаивайте свои права.

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