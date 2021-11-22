Сальвадор планирует построить криптовалютный город 15 22.11.2021, 12:33

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Он будет называться Биткоин Сити.

Сальвадор, который первым в мире признал биткоин официальным средством платежа, выпустит первые в мире биткоин-облигации для строительства города Биткоин Сити, пишет «Новое время».

Сальвадор планирует построить первый в мире криптовалютный город Биткоин Сити, для этого страна планирует выпустить биткоин-облигации.

По словам президента страны Наиба Букеле, город планируют построить в восточном регионе Ла-Юнион. Он будет получать геотермальную энергию от вулкана, а его резиденты будут освобождены от всех налогов кроме налога на добавленную стоимость (НДС).

«Инвестируйте сюда и зарабатывайте столько денег, сколько хотите. Это полностью экологичный город, который работает и получает энергию от вулкана», — заявил Букеле.

По словам Букеле, Сальвадор планировал выпустить первые биткоин-облигации в 2022 году.

Директор по стратегии поставщика технологии блокчейн Blockstream Самсон Моу сказал, что первый 10-летний выпуск «вулканических облигаций» будет объемом в $1 млрд. Купон составит 6,5%. По словам представителя Blockstream, половина суммы пойдет на покупку биткоинов на рынке. Облигации выпустят в сети Liquid Network

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