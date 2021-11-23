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Минское «Динамо» проиграло семь из восьми последних матчей

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  • 23.11.2021, 21:09
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Минское «Динамо» проиграло семь из восьми последних матчей

Хоккейный кризис продолжается.

Минские хоккеисты проиграли семь из восьми прошлых матчей, в том числе четыре подряд поединка дома. Поэтому сегодня в Казахстане было важно побеждать. Но «Динамо» уступило местному «Барысу», пусть и по буллитам — 2:3, передает zerkalo.io.

Хозяева вышли вперед благодаря удачным действиям в большинстве, но еще до перерыва «Динамо» повело в счете усилиями Сергея Сапего и Тайлера Граоваца. Для белорусского защитника это была первая заброшенная шайба в КХЛ.

На 37-й минуте лучший бомбардир «Барыса» Никита Михайлис заставил капитулировать Патрика Рыбара, причем вновь при розыгрыше численного преимущества.

В третьем периоде не было голов, как и в овертайме. В серии буллитов же гости не реализовали ни одной попытки, а у «Барыса» отличились Михайлис и Линден Вей.

Состав «Динамо-Минск»: Рыбар (Большаков); Крейчик — Бенгтссон, Алистров — Бек — Стремвалль; Альмквист — Сапего, Теденбю — Граовац — Мосалев; Линдхольм — Шинкевич, Буйницкий — Горбунов — Варфоломеев; Коробов (К) — Еременко, Суворов — Демков — Воронин.

В четверг «Динамо» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».

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