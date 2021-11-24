Журналист BBC показал, как довести Лукашенко до истерики 24.11.2021, 13:57

Мало кто помнит диктатора в настолько неадекватном состоянии.

Интервью Александра Лукашенко Би-би-си вызвало противоречивые оценки, пишет в статье для «Радыё Свабода» политолог Валерий Карбалевич.

Дело в том, что Лукашенко считает себя «выдающимся полемистом». Но его «полемические способности» работают при определенных условиях. Во-первых, это должен быть жанр чистого интервью, когда журналист только задает вопросы, пусть и острые, но не может вступить в полемику, что-то оспорить.

Во-вторых, это работает при условии, что государство имеет монополию на СМИ. Когда никто потом не сможет разоблачить, показать, где Лукашенко говорит неправду.

В этом смысле интервью Лукашенко BBC стало ярким примером того, что происходит, когда этих условий нет. Журналист Стив Розенберг показал пример того, как противостоять демагогическому стилю собеседника. Он был хорошо подготовлен, владел фактами, оказался не более слабым полемистом, чем его оппонент. Более того, ему не потребовались длинные монологи, чтобы бросить вызов Лукашенко. Короткими, но острыми вопросами, репликами он перебил весь «порыв» Лукашенко.

BBC показало интервью раньше, чем БT, его увидели многие белорусы. И таким образом задали повестку дня, создали соответствующее информационное поле. Показом вдогонку своей версии шоу БT вряд ли сломало эффект.

Главным признаком того, что интервью не получается, стало поведение Лукашенко. Я не помню его таким злым, агрессивным, нервным. Не помогли стандартные домашние заготовки, которыми он обычно пользуется. Лукашенко был настолько выведен из себя, что пригрозил прекратить интервью, если журналист будет себя вести подобным образом. Он даже на невинный вопрос о белорусско-российской интеграции почему-то ответил очень агрессивно. Потому что так и не смог вернуться в нормальное состояние. И это произвело очень плохое впечатление на сторонних зрителей, особенно на Западе.

Похоже, что после этого конфуза сам Лукашенко и его пропагандистский штаб в следующий раз хорошенько подумают, прежде чем соглашаться на интервью западным СМИ.

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