Украинская полиция задержала рекордную партию героина
- 24.11.2021, 14:43
Стоимость товара составляет более 37 миллионов долларов.
В Киеве произвели рекордное изъятие наркотиков на миллионы долларов. Героин маскировали под кирпичи и перевозили в Киев из Ирана.
Департамент по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины подвел итоги работы и раскрыл детали мощной международной спецоперации по ликвидации канала поставки наркотического средства героин из Ирана в страны Европы, передает Информатор.
Разоблачили транснациональную преступную группировку, члены которой занимались контрабандой особо опасного наркотического средства – героина — из Ирана, через территорию Армении, Грузии в Украину и поставки его в страны Европейского Союза. Правоохранители установили организатора преступной группировки (гражданина Турции) и лиц, организующих один из каналов по контрабанде наркотических средств в Украину.
Дельцы на грузовых автомобилях перевозили героин под видом кирпича. В ходе следственных действий на территории склада в Киеве обнаружили и изъяли 1159 брикетов общим весом 368 килограмм 150 грамм.
По словам замминистра МВД Александра Гогилашвили, стоимость товара по ценам черного рынка составляет более 37 миллионов долларов.