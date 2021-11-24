В декабре в Беларуси вырастут ставки по банковским кредитам 24.11.2021, 14:44

Это произойдет из-за решения Нацбанка.

В декабре вырастут процентные ставки по некоторым банковским кредитам. Это произойдет из-за решения Нацбанка повысить расчетные величины стандартного риска (РВСР). Это процентный потолок по банковским кредитам. Напомним, в ноябре регулятор уже повышал этот показатель.

Нацбанк повысил расчетные величины стандартного риска на декабрь до 20,55% для физлиц (сейчас — 20,29%), а для юрлиц — до 15,79% (сейчас — 15,33%). Этих показателей должны придерживаться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать.

Так, к РВСР привязаны процентные ставки по некоторым кредитам на недвижимость и на автомобили на общих условиях. То есть при повышении этого показателя банки должны изменить процентные ставки по таким кредитам.

Напомним, ранее эксперты Евразийского банка развития прогнозировали, что Нацбанк повысит до конца года РВСР. По их мнению, до конца этого года могут повысить ставку рефинансирования, к которой привязаны ставки по многим банковским кредитам.

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