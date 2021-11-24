В Беларуси сельское хозяйство показало максимальные долги 1 24.11.2021, 16:46

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2021 год вряд ли можно отнести в копилку лучших для отрасли.

По итогам 10 месяцев сельское хозяйство РБ снизило производство на 4,7% к уровню 2020 года. Сокращение выпуска в основном обеспечило растениеводство: урожай зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) упал на 19,6%, картофеля – на 8,1%, овощей открытого грунта – на 24,4%, сахарной свеклы – на 4,4%, пишет сайт banki24.by.

Производство сельхозпродукции снизилось к 2020 году во всех областях. Лидерами по размеру снижения стали Витебская и Гомельская области – по минус 8,4%. В данных регионах сконцентрировано много территорий с низким естественным плодородием почвы.

Сельское хозяйство выступает аутсайдером по размеру часовой оплаты труда и лидером по количеству рабочих часов. За 9 месяцев в среднем по экономике часовая зарплата составила 8,7 BYN, сумма рабочих часов – 1418. У аграриев эти показатели достигли 5,4 BYN и 1626 часов соответственно.

Средняя зарплата в отрасли за январь-сентябрь 2021-го составила 984 BYN, тогда как средняя по экономике – 1400 BYN. За 9 месяцев среднесписочная численность персонала у флагманов агросектора упала к 2020 году на 3,5% при среднем по экономике сокращении на 1,7%.

В 2021 году флагманы агросектора чаще увольняли работников, нежели брали их на работу. За 9 месяцев количество уволенных достигло 70,8 тыс. человек, а количество принятых – 64,7 тыс.

Выручка крупных и средних хозяйств выросла в номинале за 9 месяцев на 13,4%. Однако за тот же период цены производителей сельхозпродукции поднялись к 2020 году на 14,2%. Это значит, что в реальном выражении выручка флагманов отрасли сократилась к прошлому году.

Средняя рентабельность продаж у флагманов сельского хозяйства составила за 9 месяцев 6,3% при средней по экономике 8,2%. Однако медианная рентабельность в отрасли в 2021 году существенно ниже.

По итогам 9 месяцев 2021-го около 27,1% флагманов сельского хозяйства показали отрицательную рентабельность (понесли убытки от реализации), а еще 32,7% флагманов показали рентабельность в пределах 0-5%. Это значит, что медиана по рентабельности в отрасли находилась ниже 5%.

В сельском хозяйстве мало высокодоходных флагманов. Только 3% из них по итогам 9 месяцев показали рентабельность не ниже 20% и лишь 0,5% флагманов – не менее 30%. Средние доли таких организаций по экономике – 8,6% и 4,1% соответственно.

Суммарные долги в отрасли достигли к 1 октября 16,305 млрд BYN и это максимум за период наблюдений. Предыдущий рекорд продержался всего один месяц. За 9 месяцев 2021-го суммарные долги флагманов выросли на 9,4%, хотя за весь 2020 год прирост составил 5,4%.

Платежи сельхозников по кредитам и займам за 9 месяцев составили 2,457 млрд BYN. По сравнению с 2020 годом размер выплат в пользу кредиторов подскочил на 39,7% (средний рост по экономике – 14,1%).

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