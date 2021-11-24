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Spiegel: Новые санкции ЕС ударят по «Гродно Азоту» и «Белоруснефти»

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  • 24.11.2021, 16:59
  • 5,452
Spiegel: Новые санкции ЕС ударят по «Гродно Азоту» и «Белоруснефти»

Брюссель готовит ответ на гибридные атаки Лукашенко.

Немецкий журнал Spiegel сообщает, что содержание пятого санкционного пакета будет объявлено в конце следующей недели.

По информации журнала санкции затронут не только «Белавиа», но также «Гродно Азот» и «Белоруснефть».

Также, по информации издания, в список попадут и физические лица, которые причастны к нелегальной миграции. Их счета будут заблокированы, а также им будет запрещено въезжать на территорию ЕС.

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