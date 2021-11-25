В Москве сообщили, в каком случае нападут на Украину 18 25.11.2021, 9:17

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Председатель правления Совета по иностранным делам России заявил о новых «красных линиях».

В Кремле заявили, что Российская Федерация нападет на Украину в том случае, если она присоединится к Североатлантическому Альянсу (НАТО), заявил советник Кремля, председатель правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов. Об этом сообщает издание Telegraf.

В сообщении отмечается, что это понятное объяснение того, почему Россия "занимается увеличением своего военного присутствия на границах с Украиной".

При этом советник Кремля предупредил о "новом конфликте", который возникнет при условии расширения НАТО на восток.

"России придется изменить систему и провести новые красные линии", - сказал Лукьянов.

Напомним, посольство США в Украине предупредило американских граждан о необычной военной активности России возле границ Украины.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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