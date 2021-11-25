Глава офиса президента Перу прятал деньги в ванной комнате президентского дворца 3 25.11.2021, 11:23

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Бруно Пачеко (слева) и Педро Кастильо

По словам чиновника, «заначка» состояла из его сбережений и зарплаты.

Прокуратура Перу изъяла 20 тыс. долларов США в ванной комнате президентского дворца. В пятницу прокуратура обыскала дворец в рамках расследования обвинений в «торговле влиянием» в отношении главы офиса президента.

Бруно Пачеко (Bruno Pacheco), который в пятницу подал в отставку с поста главы офиса президента Педро Кастильо, сказал следствию, что деньги принадлежат ему, но отрицал какие бы то ни было правонарушения, сообщает Би-би-си.

По его словам «заначка» состояла из его сбережений и зарплаты. Ежемесячная зарплата Пачеко до отставки составляла 25 тыс. перуанских солей (6250 долларов США). Он не сказал следователям, почему держал такую сумму денег в ванной комнате своего офиса.

Президент Перу Педро Кастильо пришел к власти в июле этого года после напряженных выборов, разделивших страну. Он бывший учитель и профсоюзный активист, который исповедует левые взгляды в экономике и внешней политике, в то же время выступает против однополых браков и абортов. Его называют первым «бедным президентом» страны.

Обыск в президентском дворце стал частью расследования обвинений в отношении Пачеко по подозрению на главу налогового и таможенного агентства Перу, чтобы тот предоставил более выгодные условия компаниям, которыми управляют друзья Пачеко.

Пачеко отрицает обвинения.

Он также настаивал на том, что его отставка не была связана с этим. «Я иду с высоко поднятой головой и с уверенностью, что докажу свою невиновность», — написал он в заявлении.

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