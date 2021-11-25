Рост цен на продукты в России стал тотальным 1 25.11.2021, 12:44

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Базовые продукты питания продолжают стремительно дорожать.

На неделе, завершившейся 22 ноября, в России лишь 3 из 25 продовольственных товаров, включенных в корзину Росстата, зафиксировали снижение или стабильность цен, а все остальные - снова подорожали, следует из официальной статистики опубликованной в среду, пишет finanz.ru.

Накопленным итогом за три недели ноября фронт инфляции оказался еще чуть шире: выросли цены на 23 из 25 продуктов. Говядина стала дороже на 0,69%, курятина - на 0,93%, свинина - на 0,38%. В годовом выражении цены на основные виды мяса выросли на 14,61%, 31,13% и 15,92% соответственно.

Стоимость гречки подскочила на 3,41% с начала месяца, муки - на 2,08% (годовой рост - 21,02% и 11,29% соответственно).

Яйца продолжают прибавлять почти по 1% каждую неделю и стоят на 26,98% дороже, чем год назад, Снова поднимается температура на рынке сахара (+1,9% с начала месяца), где цены взлетели на 70% в прошлом году и были заморожены по требованию президента.

Рост цен на капусту подбирается к отметке 100% (98,91%), картофель стоит на 72,68% дороже, чем год назад.

В целом продуктовая корзина Росстата стала дороже на 0,85% с начала месяца и 10,54% год к году.

И хотя годовая продовольственная инфляция замедлилась (с 10,9% в начале месяца), это объясняется статистическим эффектом базы: цены сравниваются с концом прошлого года, когда продукты уже начали дорожать. В реальности же картина продовольственной инфляции «абсолютно драматичная», отмечает Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит и автор MMI: «Мы видим удорожание всего продовольствия, идущее очень широким фронтом».

Исключение составили лишь огурцы и помидоры, которые, вопреки сезону, неожиданно подешевели - на 1,83% и 2,15% за неделю. Если бы не этот казус, то годовая инфляция была бы сейчас на 0,1 процентного пункта выше, оценивает Суворов.

Темпы роста цен на продукты в России остаются рекордными с декабря 2015 года, а общая инфляции - максимальной с начала 2016-го: она прочно держится выше 8% четвертую неделю подряд.

Темпы ускорения инфляции, или другими словам, масштабы отклонения от средних значений, и вовсе стали рекордными с 2014 года, когда экономика переживала шок от обвала нефти и девальвации, следует из подсчетов ЦМАКП.

ЦБ четырежды повышал прогноз по инфляции в этом году и теперь ждет 7,4-7,9% на конец года. Но похоже, и с пятой попытки регулятор в цель не попадет. «Инфляция по итогам года может составить 8%, особенно в свете недавнего ослабления курса рубля», - говорит Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.

С ней согласен Дмитрий Долгин, главный экономист ING по России и СНГ. Чтобы уложиться в прогноз ЦБ, недельная инфляция должна устойчиво замедлиться до 0,1-0,15%, указывает он, а пока этого не происходит: на прошлой неделе индекс потребительских цен вырос на 0,2%, неделей ранее на 0,18%.

Продовольственная инфляция даже ускорилась - с 0,19% до 0,3% за неделю.

Ответом ЦБ станет дальнейшее повышение ключевой ставки - сразу на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых, считает Суворов. Такой же прогноз дают аналитики Citigroup и директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Трейдеры денежного рынка закладывают в котировки свопов дальнейшее ужесточение со ставкой в 9,75% в следующем году, отмечает Сбербанк CIB.

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