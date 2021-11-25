Как пропали и нашлись нелегалы, которых привезли в санаторий «Свитанок» 5 25.11.2021, 13:02

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Мигранты в очереди у входа в санаторий «Свитанок»

Получилась короткая и показательная история.

После попытки штурма мигрантами белорусско-польской границы их разместили в торгово-логистическом центре «Брузги». На следующий день четыре автобуса увезли из него большую группу людей. Прессе пояснили — мигрантов увозят в санаторий «Свитанок» в деревне Поречье, чтобы «не создавать толкучку». Официальные профсоюзы торжественно отвезла им гуманитарную помощь, на белорусском телевидении вышел сюжет, но когда zerkalo.io поинтересовалось у администрации санатория, как дела у мигрантов сейчас, выяснилось, что их там нет. Этих мигрантов все же удалось найти — получилась короткая и показательная история.

Утром 17 ноября от торгово-логистического центра уехали четыре автобуса с мигрантами. Как сообщили СМИ со ссылкой на Красный крест, людей планировалось разместить в других местах, чтобы «не создавать толкучку в логистическом центре».

В сообщении на сайте Красного креста указывалось, что в тот день 106 человек, из них 11 детей, разместили в санатории «Свитанок» в деревне Поречье.

В тот же день официальные профсоюзы отчиталась о выдаче помощи мигрантам в санатории.

«Члены ФПБ выдали беженцам продуктовые наборы, в них — молоко, йогурты, хлеб, печенье, вода, фруктовое пюре, соки, перловая каша с мясом. В первую очередь помощь получили женщины и дети», — говорилось в сообщении.

На следующий день на телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет о размещенных в санатории мигрантах: в нем показали условия размещения и благодарности беженцев белорусским властям за оказанную помощь. В этом сюжете Андрей Мацкевич, председатель Поречского сельского исполкома, рассказал, что в санатории есть «все, чтобы люди ни в чем не нуждались». Опеку над мигрантами, находящимися в санатории, взяли на себя Гродненская областная федерация хоккея и Поречский сельсовет.

После этого мигранты из «Свитанка» пропали из медийного поля.

Сегодня, 25 ноября, корреспондент издания позвонила в санаторий, чтобы узнать, как себя чувствуют люди, и нужна ли им какая-то помощь. Оказалось, что их там уже нет. Мигрантов увезли, но сотрудникам санатория не сказали, куда именно.

В Красном кресте до сих пор уверены, что мигранты находятся в санатории.

Узнать, куда же пропали мигранты из санатория все же удалось в Поречском сельсовете, который, как говорилось в сюжете на белорусском телевидении, взял на себя опеку над мигрантами.

Там рассказали, что из санатория людей увезли назад в торгово-логистический центр «Брузги».

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