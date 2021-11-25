В Германии планируют дать право голоса с 16 лет 25.11.2021, 13:45

К тому же новая коалиция планирует ограничить срок полномочий канцлера.

Новая парламентская коалиция в Германии хочет снизить возрастной порог голосования на выборах до 16 лет.

Об этом говорится в представленном 24 ноября коалиционном соглашении, детали которого изложены в статье "Европейской правды".

В документ вошли многие новаторские положения, от климатических планов до изменения гражданских прав. К примеру, право голоса молодым немцам хотят предоставлять уже в возрасте 16 лет.

"Мы хотим изменить Основной закон, чтобы снизить активный возраст для голосования на выборах в Бундестаг Германии до 16 лет", - говорится в тексте коалиционного соглашения.

Кроме того, будущая коалиция хочет снизить до 16 лет и возраст голосования на выборах в Европарламент, а также упростить процедуру голосования для живущих за рубежом немцев.

К тому же новая коалиция планирует ограничить срок полномочий канцлера.

"Мы создадим новую Комиссию по реформе федерального избирательного законодательства и модернизации парламентской работы. Комиссия займется целью равного представительства женщин и мужчин в парламенте и обсудит правовые рамки.

Комиссия также рассмотрит предложения об объединении дат выборов, продлении законодательного срока до пяти лет и ограничении срока полномочий федерального канцлера", - говорится в тексте коалиционного соглашения.

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