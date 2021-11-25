Белорусов разводят на покупку «чудо-препарата от всех болезней» 25.11.2021, 13:50

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иллюстрационное фото

Как работает схема?

В редакцию onliner.by обратилась возмущенная читательница, которая с трудом остановила свою маму от заказа лекарственного средства на крупную сумму. Ольга предупреждает: продавцы по телефону легко втираются в доверие и делают это так профессионально, что отказаться от покупки почти нереально. Мы тоже попробовали заказать чудо-продукт и даже попали на «суперскидку». Показываем схему, по которой работают распространители, чтобы вы предупредили о риске пожилых родственников.

В один из вечеров Ольга услышала, как мама долго говорит с кем-то по телефону. Выяснилось, что 75-летняя пенсионерка не просто вежливо ответила на звонок, а заказала себе препарат от высокого давления с доставкой на почту.

— Стоимость 5 или 7 упаковок — 280 рублей! — делится возмущением читательница. — Я сразу взяла телефон и пыталась дозвониться по контактному номеру, но это нереально. Потом они снова позвонили на номер мамы, трубку подняла я и стала задавать конкретные вопросы: как называется компания, есть ли у них лицензия и прочее.

Парень на том конце провода сразу стал агрессивным и заявил, что я «не забочусь о своей маме»!

Мы были просто в шоке. Моя мама в здравом уме и с двумя высшими образованиями, а повелась на такой детский развод…

Чудо-средство, которое помогает от всех болезней?

Мы решили узнать больше о препарате, на который пенсионерка так легко согласилась потратить несколько сотен рублей. Информации в гугле о нем минимум, единственная доступная ссылка — на оплаченную страницу «ВКонтакте», которая сразу же перенаправляет пользователей на рекламный лендинг. Кликаем на него и узнаем, что существует универсальное средство, которое избавляет чуть ли не от всех болезней.

Мы намеренно не указываем название препарата, чтобы не рекламировать сомнительный продукт. Скриншот с сайта-визитки

В составе — исключительно растительные ингредиенты, которые якобы обладают широким спектром действия:

африканский манго «очищает сосуды от шлаков и холестерина»;

индийское растение тамаринд «снимает спазм сосудов, вызванный стрессами»;

австралийские ягоды квандонг «устраняют застойные явления, ведущие к опасным заболеваниям»;

ягода асаи «защищает сердце от перегрузок»;

канадская голубика «устраняет головокружение, головные боли, онемение конечностей».

Покупателям обещают «устойчивую нормализацию давления» за 4—5 недель. А еще препарат способен снизить холестерин и сахар в крови, убрать головную боль, головокружения, онемение конечностей, мушки перед глазами, тахикардию. Список показаний к применению настолько внушительный, что, кажется, препарат пригодится всем без исключения.

А какая привлекательная цена! На сайте написано, что при заказе курса стоимость составит 0 рублей вместо 101 белорусского рубля (старая цена). В чем интерес продавца, остается неясным. Еще один типичный маркетинговый прием: написано, что осталось всего 55 упаковок чудо-средства на российском складе. Нельзя упускать шанс, нужно поторопиться.

«Он, как желатин, заклеивает просветы в сосудах»

Долго не раздумывая, оставляем свой контактный номер в графе «Заказать» и ждем звонка. Легенда такая: на прошлой неделе пожилая родственница узнала о новом препарате, но просит больше подробностей. В течение двух часов нам перезванивает продавец Виктория и убеждает: сомневаться не стоит, препарат эффективный — надо брать.

— Он чисто на растительной основе плюс группа витаминов, в том числе D3. В составе нет ни антибиотиков, ни фармакологии, ни гормонов, ни нейролептиков, — с ходу перечисляет все страхи пожилого поколения девушка.

Мы удивляемся: за счет чего же препарат тогда работает?

— В состав входят лизин и биотин — это такие вещества, которые делают сосуды более мягкими и эластичными, грубо говоря, как желатин, заклеивают просветы, делают более толстыми сосуды, за счет этого нормализуется естественное кровообращение. А когда нормальное кровообращение, соответственно, нет задержки воды, нет давления в сосудах, само давление не поднимается. И плюс идет питание суставов, часто они воспаляются из-за того, что нет достаточного кровообращения.

— Так это БАД, получается?

— Нет, не совсем. Это и не биологически активная добавка, и не медикаментозный препарат, потому что там нет никакой химии и фармакологии. Это растительные антисептики, которые оказывают противовоспалительное действие. Антиоксиданты. К чему это можно отнести — наверное, к гомеопатии.

— А как быстро препарат действует? Нужно курс пропить? — уточняем.

— Да, это не такой препарат, что вы выпили таблетку, и давление сбилось. Его действие направлено на восстановление организма и поддержание. Надо обязательно пропить курс, чтобы добиться определенного уровня ремиссии и потом в поддерживающем режиме жить. Кто-то раз в год пропивает курс, кто-то два раза в год.

Полный курс приема препарата длится 4 месяца, но нам сказали, что можно взять сначала запас на 2 месяца и понаблюдать за результатами. Половина курса — это 4 упаковки капсул, обойдется покупка в 201 рубль. Тем, кто настроен на оздоровление по полной программе, понадобится 8 упаковок. Тут уже предусмотрена скидка — 300 рублей вместо 402.

Спрашиваем: а где же обещанная акция со стоимостью 0 рублей, как написано было на сайте? Оказывается, речь идет об одной бесплатной упаковке для половины курса, и двух — для полного. Цена на самом деле выше, то есть скидка «0 рублей» уже заложена в прайс.

Не очень сходится с информацией на сайте, но пусть будет так. Уточняем, как можно заказать препарат.

— Вы мне говорите адрес почтовый, вам приходит извещение, вы приходите на почту, открываете коробку, проверяете, что там пришли таблетки, и оплачиваете. Это все официально, у нас есть представительство в Беларуси, все сертификаты качества. Нам по почте деньги приходят наложенным платежом, а вам — квитанция. Пропиваете курс, я вам потом позвоню и спрошу, как вы себя чувствуете, надо ли продолжать. Может, вашей свекрови и двух месяцев хватит.

«Они вам там все хорошо распишут, позвонят, привезут…»

Мы обратились на горячую линию белорусского Минздрава, чтобы узнать больше о дорогом препарате, который должен стать просто палочкой-выручалочкой для пенсионеров. Специалист горячей линии помочь нам не смог и перенаправил в справочную аптек РУП «Белфармация». Там ответили, что такого препарата в продаже у них никогда не было, «вероятнее всего, его продают распространители».

— Если этого препарата у нас в аптеках нет, то я не советую его покупать. И родителям своим вы должны запретить. А от чего лекарство? От гипертонии? Они там хорошо все распишут, позвонят и привезут… Но это глупости! — искренне недоумевают в справочной службе.

Тем временем продавец целебных капсул сбросила нам документы в подтверждение того, что компания работает в Беларуси официально. Это распечатка на листе A4 c названием организации, УНП и юридическим адресом, а также скан «декларации о соответствии Евразийского экономического союза». Там написано, что зарегистрирован продукт как «концентрат пищевой на основе растительного сырья», а изготовителем является российская компания ООО «Сашера-Мед», которая занимается растительными препаратами на Алтае.

Мы проверили: компания действительно существует и предлагает более 500 наименований продуктов «для поддержания и восстановления здоровья». Но что интересно: в официальном интернет-магазине того препарата, который нам пытаются продать, нет. Звоним в Россию с вопросом, производится ли пищевой концентрат в далеком сибирском городке Бийск. Выясняется, что да, но отгружается продукт по заказу одного конкретного ИП.

— Состав и рецептура разрабатываются в пределах производства нашими технологами и биологами. А им принадлежит данный бренд, они занимаются реализацией и консультацией. Как они продают эту продукцию, это вам у них надо спрашивать.

— А какие есть аналоги в вашей линейке? — уточняем.

— Вы можете рассмотреть продукт «лиственница сибирская» за 533 рубля/упаковка на 10 дней, а также капельную форму за 473 рубля. Основные действующие компоненты — аналогичные.

Отмечаем для себя, что состав у этих препаратов все же разный. Кроме того, удивляет цена якобы аналогичных продуктов. Переводим российские рубли в белорусские и получаем 18 и 16 рублей соответственно. Даже если взять 6 упаковок «лиственницы», чтобы пропить препарат курсом 2 месяца (что вряд ли потребуется), потратить придется 108 рублей. Это в два раза дешевле препарата, который предлагают нам в Беларуси.

«Вам нужно инвестировать в свое здоровье»

Но переживать из-за высокой стоимости нам долго не пришлось. Как оказалось, наши знакомые по телефону неплохо торгуются. Вот очередной любопытный разговор:

— Я вам скинула декларацию Евразийского союза, с печатью. Я смотрю, вы ознакомились, — начинает общение девушка. — Пока у нас такие цены до Нового года, думаю, вам будет актуально инвестировать в здоровье, это самая хорошая инвестиция.

— А что, с Нового года меняются цены?

— Да, меняются. Не знаю, на сколько, но говорили нам сегодня, что по акциям уже не хотят ничего отдавать. Именно Россия не хочет, не мы же устанавливаем цены… Поэтому, я думаю, вам лучше инвестировать в здоровье сейчас. Пусть у свекрови будет запас препарата, она пропьет его себе спокойно, пролечит свои сосуды, это такая инвестиция в себя.

Уточняем, как отзываются о препарате другие покупатели. Конечно же, сплошной восторг. Вдобавок выяснилось, что продукт «помогает восстановиться после ковида».

— Берут его даже совершенно здоровые люди. У меня в Москве в основном покупают бизнесмены, которые много работают и стрессуют. Есть же риск инсультов/инфарктов, потому что время тяжелое и плюс еще постковидное. И да, эти капсулы хорошо идут для восстановления после ковида, это же просто сплошь и рядом сейчас! А там хороший витаминный комплекс, растительные составляющие.

— Как-то все равно дорого за растительные составляющие, — открыто демонстрируем свои сомнения.

— Учитывая, что это на 2 месяца, по 100 рублей получится в месяц, не так и много. Ребенку сейчас пролечить зуб или просто витамин D купить — около 100 рублей выйдет, — настаивает продавец и предлагает подумать о скидке. — Было как-то, что в сентябре на курс полтора месяца мы отдавали три упаковки по 101 рублю. Вам предлагать или нет по такой цене? Я уточню у ребят, когда эта акция будет, но ничего обещать не буду.

Договариваемся созвониться позже и на всякий случай спрашиваем, можно ли заехать за покупкой в офис к продавцу? Не хотелось бы в почтовом отделении стоять в очередях, время-то постковидное.

— Вам курьер бесплатно привезет домой, не переживайте, — успокаивает девушка.

«Называйте свой адрес, или отдам последнюю скидку другому»

На следующий день в 9 утра — звонок. Продавец уверяет, что посоветовалась с директором по поводу скидки и получила нагоняй.

— Он меня отругал, сказал, что скидок никому не предоставляем, скорее всего, цены после Нового года будут подниматься. Я говорю: уже человеку пообещала. И он ответил, что это последняя моя скидка, чтобы больше не обращалась к нему. Сказал, что можем 50% скидку сделать на три упаковки — это на полтора месяца. А если захотите еще одну упаковку купить, то продадим не за 100 рублей, как у нас отдельно стоят они, а за 50.

Еще раз все пересчитываем: получается, что три упаковки нам продают за 101 рубль и еще одну — за 50. Всего 151 рубль за курс на 2 месяца.

— Если забираете, то говорите адрес. Если нет, то предложу кому-нибудь другому свою последнюю скидку. Это будет справедливо, потому что там женщина у меня спрашивала скидку. У нее подруга после инсульта, не может разговаривать. Четверо детей, не работает. Я думаю, что надо отдать скидку ей.

— А нельзя всем скидки сделать? — мы чувствуем себя неудобно.

— Ой нет, это только для таких ситуаций, когда говорят, что очень дорого, или форс-мажорных, например как у той женщины с четырьмя детьми.

Просим паузу, чтобы обсудить стоимость препарата со свекровью. Нас предупреждают: мы сами позвонить продавцу не сможем, «будут постоянные гудки» (так и есть).

— У нас IP-телефония, вы мне не дозвонитесь. Я лучше сама вас потом наберу.

На этом общение с продавцом мы закончили. Схема работы предельно понятна: описываются все преимущества препарата, заявляется высокая стоимость, которая после Нового года должна вырасти, а дальше при необходимости предлагается скидка. Если нужно, товар привезет домой курьер — даже на почту ходить не надо. Доверчивые пенсионеры очень легко могут купиться на подобные заманчивые предложения.

Медик: «Это классический фуфломицин»

Мы направили вопросы по поводу сомнительного препарата и его распространителей в пресс-службу Министерства здравоохранения Беларуси. Если получим комментарий, обязательно опубликуем его. Также мы выслали ссылку с описанием препарата и его составом врачу, кандидату медицинских наук и автору блога о доказательной медицине Андрею Беловешкину.

— Начну с того, что это не лечебный препарат. Грубо говоря, он зарегистрирован как «еда». Даже рядом этот концентрат не стоит с лекарствами, поэтому все заверения про пользу — это полная выдумка. Я не нашел никакой информации о том, чтобы проводились научные исследования по поводу эффективности препарата. И, конечно же, его нет в официальных медицинских протоколах (белорусских либо мировых) по лечению гипертензии.

В описании препарата на сайте медик видит типичную манипуляцию, когда заявляется, что какой-то компонент в составе, например клетчатка из манго, может снизить уровень холестерина.

— Действительно, в манго есть клетчатка, но если какое-то ее небольшое количество окажется в этом препарате, вряд ли будет какой-то эффект. Более того, все те полезные соединения, которые содержатся в описанных растениях, в намного большей концентрации есть в наших, белорусских продуктах. Например, асаи может с таким же успехом заменить облепиха, канадскую голубику — черника, африканское манго — бобовые или капуста (в них также очень много клетчатки). Вместо того, чтобы тратить деньги на сомнительные препараты, эффективность которых не доказана, гораздо полезнее будет просто покупать качественные продукты, — убежден медик.

Андрей Беловешкин подчеркивает: вред подобных препаратов не только в том, что люди впустую тратят деньги. Будучи убежденными в том, что занимаются проблемой, пациенты запускают свое здоровье.

— В шутку все эти препараты называют «фуфломицином». В России очень много такой продукции — всевозможных трав. И в Беларусь эти ребята заходят со своими маркетинговыми схемами. Печально то, что, доверившись обманщикам, люди не лечат свои заболевания нормальными препаратами, а это увеличивает риск смерти и осложнений. То есть это вопрос не только денег, но и здоровья.

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