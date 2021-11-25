Британские ученые рассказали о новом штамме коронавируса 25.11.2021, 16:36

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У него 32 мутации.

В Ботсване, а также в Южной Африке ученые обнаружили новый вариант коронавируса — B.1.1.529. Он несет в себе 32 мутации и потенциально устойчив к вакцинам. Об этом сообщает pravda.com.ua со ссылкой на Daily Mail.

Новый вариант коронавируса содержит в себе 32 мутации и имеет больше изменений в своем спайковом белке, чем любой другой вариант. Это означает, что он может быть устойчив к вакцине, отмечают специалисты.

Всего обнаружено 10 случаев нового штамма — три в Ботсване, шесть — в странах Южной Африки, еще один случай был зарегистрирован у 36-летнего мужчины из Гонконга.

Первым, кто обратил внимание на распространение нового штамма коронавируса, был вирусолог из Имперского колледжа Лондона доктор Том Пикок.

Он рассказал, что новый вид вируса потенциально может быть «хуже, чем другие виды», включая доминирующий в мире штамм «дельта».

Однако ученые отмечают, что большое количество мутаций может работать против вируса и сделать его «нестабильным». Они говорят, что «не нужно слишком сильно беспокоиться» по поводу нового штамма, потому что пока нет никаких признаков того, что он быстро распространяется.

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