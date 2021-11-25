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Самое крупное и влиятельное арабское издание назвало Лукашенко диктатором

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  • 25.11.2021, 18:02
  • 24,598
Самое крупное и влиятельное арабское издание назвало Лукашенко диктатором

Узурпатор стал токсичным даже для Катара?

Сайт телеканала «Аль-Джазира» — самого крупного и влиятельного арабского медиа — опубликовал статью под названием «Последний диктатор Европы. Кто такой Александр Лукашенко».

Штаб-квартира телеканала находится в столице Катара Дохе. Также медиа спонсируется катарским правительством. Отметим, что и Лукашенко, и его сын Виктор довольно часто посещают эту арабскую страну.

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