Самое крупное и влиятельное арабское издание назвало Лукашенко диктатором

Самое крупное и влиятельное арабское издание назвало Лукашенко диктатором14
- 25.11.2021, 18:02
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Узурпатор стал токсичным даже для Катара?
Сайт телеканала «Аль-Джазира» — самого крупного и влиятельного арабского медиа — опубликовал статью под названием «Последний диктатор Европы. Кто такой Александр Лукашенко».
Штаб-квартира телеканала находится в столице Катара Дохе. Также медиа спонсируется катарским правительством. Отметим, что и Лукашенко, и его сын Виктор довольно часто посещают эту арабскую страну.