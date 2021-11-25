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Отменены два из трех эвакуационных рейсов из Минска

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  • 25.11.2021, 20:10
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Отменены два из трех эвакуационных рейсов из Минска

Сегодня обманувший мигрантов Лукашенко заявил, что у режима нет денег на оплату эвакуации.

Два из трех эвакуационных рейсов для мигрантов, которые собирался принимать "Национальный аэропорт "Минск", отменены.

В воздухе остается только Airbus A320 (рейс IA271). Ожидается, что он прибудет в Беларусь в 21:21. Вылет самолета из Минска назначен на 2.45 пятницы, 26 ноября.

Несколько самолетов авиакомпании Iraqi Airways должны были прибыть в Минск в четверг, еще один рейс ожидался в пятницу.

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