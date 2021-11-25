Из Беларуси в Украину пытались вывезти сигареты под видом торфяного субстрата 25.11.2021, 21:33

Видеофакт.

В Украине задержали фуру, в которой среди пытались перевезти контрабандные сигареты, спрятав из среди груза торфяного субстрата. DAF под управлением гражданина Беларуси остановили в пункте пропуска «Выступовичи» («Новая Рудня»).

При осмотре грузовика среди заявленного груза были обнаружены поддоны с большим количеством сигарет белорусского производства разных марок. По предварительным данным, в грузовике находилось около 140 тысяч пачек.

Погранично-таможенный досмотр и подсчет сигарет продолжается, сообщает Госпогранслужба Украины.

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