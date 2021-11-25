закрыть
25 ноября 2021, четверг, 21:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из Беларуси в Украину пытались вывезти сигареты под видом торфяного субстрата

  • 25.11.2021, 21:33
Из Беларуси в Украину пытались вывезти сигареты под видом торфяного субстрата

Видеофакт.

В Украине задержали фуру, в которой среди пытались перевезти контрабандные сигареты, спрятав из среди груза торфяного субстрата. DAF под управлением гражданина Беларуси остановили в пункте пропуска «Выступовичи» («Новая Рудня»).

При осмотре грузовика среди заявленного груза были обнаружены поддоны с большим количеством сигарет белорусского производства разных марок. По предварительным данным, в грузовике находилось около 140 тысяч пачек.

Погранично-таможенный досмотр и подсчет сигарет продолжается, сообщает Госпогранслужба Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский
С гопником начали говорить на его языке
С гопником начали говорить на его языке Telegram-канал «Ник и Майк»
Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников