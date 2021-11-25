Анжелике Борис продлили арест на три месяца 2 25.11.2021, 22:25

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Анжелика Борис

Следователи-лукашисты не могут найти доказательств.

Председатель Союза поляков в Беларуси останется под стражей до 25 февраля 2022 года. Она находится за решеткой уже 8 месяцев.

Следственный комитет Беларуси принял решение о продлении срока содержания Анжелики Борис еще на три месяца. Вероятно, решение касается также журналиста Анджея Почобута, сообщает портал znadniemna.pl – пресс-центр Союза поляков в Беларуси.

Анжелику Борис и Анджея Почобута задержали в рамках «Дела поляков» в День Воли – 25 марта. Их обвинили в разжигании вражды (ст. 130 УК РБ) за публикации и популяризацию знаний о польском антикоммунистическом подполье на Гродненщине. Обоим грозит до 12 лет тюрьмы. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

По «Делу поляков» были также арестованы лидеры Союза поляков из Лиды, Волковыска и Бреста: Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева. Их освободили и заставили покинуть Беларусь.

«Следователи до сих пор не могут передать уголовное дело против поляков в суд, что может свидетельствовать о трудностях со сбором доказательств вины арестованных, или с необходимостью изменения квалификации их поступков на такую, которую с точки зрения следователей было бы проще доказать», – отмечает портал znadniemna.pl.

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