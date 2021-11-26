Режим Лукашенко перебросил на границу с Литвой 1500 нелегалов 2 26.11.2021, 11:47

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Фото: DELFI

За последние сутки литовцами были задержаны 55 человек.

Комендант литовской пограничной службы Рустамас Любаевас заявил, что в настоящее время вблизи границы Литвы с Беларусью находится около 1 500 нелегалов, пишет rp.pl.

- Мы не можем определить точную цифру, но считаем, что между 1 000 и 1 500 мигрантов сейчас находятся на границе Беларуси с Литвой. Не все они на самой границе, но - исходя из нашей информации - могут кочевать чуть дальше от границы, - говорил в четверг Любаевас.

Комендант литовской пограничной службы заявил, что за последние сутки были задержаны 55 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси, за сутки до этого - девять.

- Трудно оценить, является ли это долгосрочной или краткосрочной тенденцией, - отметил Любаев. Он добавил, что пограничники «продолжают обеспечивать высочайший уровень охраны» границы.

Комендант литовской пограничной службы ожидает, что на границе Литвы может появиться больше мигрантов после того, как ЕС примет пятый пакет санкций против режима Лукашенко.

Почти 4 200 мигрантов в этом году незаконно пересекли границу Беларуси с Литвой. Около 7 тысяч попыток незаконного пересечения границы было пресечено.

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