закрыть
27 ноября 2021, суббота, 10:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мигранты в Бресте: приезжают с границы, чтобы «отлежаться»

1
  • 27.11.2021, 9:50
  • 13,484
Мигранты в Бресте: приезжают с границы, чтобы «отлежаться»

Город заполонили нелегалы с Ближнего Востока.

В репортажах о мигрантах на белорусско-польской границе сейчас обычно упоминается транспортно-логистический центр у пункта пропуска "Брузги" возле Гродно, где разместили выходцев из Ирака и других стран, желающих попасть в ЕС. Однако все больше мигрантов наблюдается теперь в другом крупном городе на белорусско-польской границе - Бресте, сообщает dw.com.

Мигранты "приезжают с границы, чтобы отлежаться"

Местные жители обращают внимание, что небольшие группы мигрантов замечали в Бресте еще в начале осени, однако по-настоящему серьезный наплыв происходит с середины ноября.

Как рассказывает водитель такси Андрей, в большинстве случаев мигранты приезжают в Брест не из Минска, а с белорусско-польской границы - после безуспешных попыток пересечь ее нелегально. "Когда подвозил некоторых иностранцев из Ирака, они говорили, что провели на границе несколько недель, но попасть в Польшу так и не получилось, а в лесу очень холодно. Теперь хотят отлежаться в Бресте и снова отправиться на границу", - отмечает Андрей.

Его коллега по бизнесу, назвавшийся Виктором, также подтверждает тот факт, что мигранты пока не намерены возвращаться в белорусскую столицу, откуда организованы эвакуационные рейсы в Ирак. "Я делал на границу в Каменецкий район уже четыре рейса, - признается Виктор. - Все, кто были моими пассажирами, ехать в Минск не хотят: после прилета туда они сразу отправились в приграничье, где разбили стихийный лагерь и пытаются прорваться в Польшу. Когда не получается, наездами посещают Брест, чтобы привести себя немного в порядок".

Из-за мигрантов в Бресте дорожает съемное жилье

И водители такси, и люди, сдающие квартиры для ночлега, говорят, что сейчас в Бресте могут находиться несколько сотен мигрантов. Большинство из них стараются в оживленных местах не появляться, чтобы не привлекать к себе внимания. Но есть и те, кто заселяется в гостиницы легально.

"Мы обслуживаем мигрантов, но для этого они должны иметь паспорта и действующие белорусские визы", - пояснила Людмила, администратор одной из брестских гостиниц. По ее словам, в последнее время среди постояльцев отеля граждан Ирака много и заселяются они большими семьями на двое-трое суток.

"Цены на двухместные номера от 70 до 85 белорусских рублей за сутки (25-30 евро) иностранцев не отпугивают, а мы идем навстречу, если в такой номер берут несколько детей", - отмечает Людмила.

Однако гораздо чаще мигранты предпринимают попытки заселиться в арендованные квартиры. Брестский таксист Виктор рассказывает, что он и его коллеги теперь активно общаются с владельцами таких квартир. "Мигрантам такой вариант нравится больше, потому что в однокомнатной квартире могут поместиться на ночь и 10, и 12 человек", - говорит Виктор. Он же добавляет, что из-за наплыва иностранцев арендаторы резко подняли цены за жилье. Если еще недавно снять самую простую квартиру в Бресте можно было за 50 долларов на сутки, то теперь торг начинается с отметки в 100 долларов.

"Может, еще не осознают, что их обманули"

О каких-либо конфликтах в Бресте в связи с появлением в городе уроженцев арабских стран пока ничего не известно, и в целом местные жители спокойно относятся к нынешней ситуации.

"Конечно, знаем, что происходит: иногда встречаем мигрантов на улицах либо в магазинах. Жалко бывает, когда видишь, что дети одеты не по сезону. Вроде, хочется помочь, но потом осознаешь, что такой выбор сделали их родители", - делится впечатлениями брестчанка Наталья.

Она же рассказывает, что общаться с мигрантами трудно, поскольку мало кто из них знает хотя бы английский язык. Поэтому краткий разговор получается вести только с помощью онлайн-переводчика, а из фраз мигрантов можно лишь узнать, как они страдают на границе от холода и отсутствия еды. "Наверное, не все из них еще осознают - а может делают вид, что не понимают - что оказались жестоко обмануты, когда решились прилететь в Беларусь в надежде на беспроблемное пересечение границы с Евросоюзом", - считает Наталья.

Что общего между мигрантами из Чечни и Ирака?

Несколько лет назад жители Бреста уже испытали на себе, что такое поток мигрантов, когда в городе было много уроженцев Чечни. Тогда тоже резко вырос спрос на съемное жилье, а таксисты могли заметно увеличить цену за свои услуги.

"Я бы не стал сравнивать нынешнюю ситуацию с курдами с той, что была с чеченцами. Все-таки тогда попасть в ЕС пытались на поезде и просили убежища на первой польской станции в Тересполе", - вспоминает водитель такси Виктор.

"Мне тоже не нравилось, когда Брест заполонили мигранты из Чечни и трудно было приобрести билет на поезд в Польшу, но они хотя бы массово не штурмовали границу, чтобы пересечь ее нелегально", - говорит брестчанка Наталья.

Она также отмечает, что теперь у ее знакомых накопилось много негатива в адрес белорусских пограничников. "Мои друзья откровенно заявляют, что не могут теперь спокойно общаться с теми, кто на данный момент служит на границе. Ведь там происходят абсолютно непредсказуемые вещи, а наши пограничники способствуют нелегальной миграции", - рассказала жительница Бреста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский
С гопником начали говорить на его языке
С гопником начали говорить на его языке Telegram-канал «Ник и Майк»