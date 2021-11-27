У мигрантов, ранивших польских солдат в районе Беловежи, нашли нож 27.11.2021, 13:41

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Атакой руководили белорусские военные.

Сегодня ночью агрессивная группа из 100 мигрантов пыталась штурмом прорваться через польскую границу в районе Беловежи.

Во время атаки были ранены двое польских солдат. Нападением руководили белорусские военные, которые ослепляли польских пограничников лазером и стробоскопом.

«Среди предметов, найденных при мигрантах, которые вчера пытались незаконно пересечь границу в районе Беловежи, был найден, в частности, нож», — сообщило Минобороны Польши.

Wśród przedmiotów znalezionych przy migrantach, którzy wczoraj próbowali nielegalnie przekroczyć granice w rejonie Białowieży znaleziono m. in. nóż. pic.twitter.com/gB4qPQj0Nd — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 27, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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