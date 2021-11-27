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«14-летняя девочка рассказала, что белорусские пограничники подожгли ее спальный мешок»

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  • 27.11.2021, 16:20
  • 22,578
«14-летняя девочка рассказала, что белорусские пограничники подожгли ее спальный мешок»

Human Rights Watch задокументировала серьезные злоупотребления со стороны белорусских силовиков.

"Многие беженцы все еще находятся между Польшей и Беларусью, обеспечение их самым необходимым затруднено - а с каждым днем становится холоднее", - пишет немецкое издание Die Zeit (перевод — inopressa.ru).

"Польская погранслужба продолжает сообщать о попытках мигрантов пересечь де-факто закрытую границу; к примеру, в среду это попытались сделать 375 человек", - говорится в статье.

"В докладе Human Rights Watch задокументированы серьезные злоупотребления со стороны белорусских сил безопасности, в частности, избиения и лишение свободы, иногда на несколько дней, без предоставления еды и воды. Одна 14-летняя девочка рассказала, что пограничники - случайно или намеренно - подожгли ее спальный мешок и затем заставили ее идти дальше, после чего она несколько дней бродила по лесу с ожогом. Другие рассказывают о болотах, в которые их загоняли и из которых они в отчаянии пили".

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