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В Варшаве прошла акция в честь героев Слуцкого восстания

  • 27.11.2021, 20:35
В Варшаве прошла акция в честь героев Слуцкого восстания

Фотофакт.

Сегодня в 18:00 в Варшаве, возле памятника Тадеушу Костюшко (площадь Железной Брамы), состоялось празднование Дня Героев – Дня Слуцкого Вооруженного Восстания.

Фото с акции опубликовал телеграм-канал «Баста».

Слуцкое вооруженное восстание - попытка вооруженной защиты независимости Беларуси в районе Слуцка в ноябре и декабре 1920 года. Примерно месяц белорусские военные отряды, сформированные преимущественно из местных крестьян, обороняли власть Белорусской Народной Республики и оказывали сопротивление советским войскам.

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