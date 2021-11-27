The Wall Street Journal: У США есть два сценария на случай вторжения РФ в Украину 7 27.11.2021, 20:46

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Сценарий есть оптимистический и пессимистический.

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает сейчас несколько вариантов действий в случае нападения РФ на Украину. В частности рассматривается введение санкций против России и ограничение военных учений на территории ЕС, говорится в материале The Wall Street Journal (перевод — zn.ua).

Издание пишет, что два варианта предусматривают в случае вторжения РФ на территорию Украины следующее:

- усиление оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств ПВО и другой военной помощи и расширение санкций против России;

- США пойдет по пути "снижение риска конфронтации с Москвой", в том числе с помощью ограничения количества военных учений, проводимых США в Европе. Такие учения провоцирует критику со стороны РФ. США при этом приостанавливает программу военной помощи Украине.

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