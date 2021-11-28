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Покушение, которого не было: уникальные кадры расследования «расстрела» машины Лукашенко

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  • 28.11.2021, 8:52
  • 29,076
Покушение, которого не было: уникальные кадры расследования «расстрела» машины Лукашенко

Узурпатор даже до прихода к власти не гнушался дешевыми фейками.

В интервью журналисту BBC узурпатор пожаловался британскому журналисту на свою нелегкую судьбу. Он вновь завел шарманку про «расстрел» его Мерседеса во время предвыборной кампании 1994 года.

Из архивного видео становится очевидно, что нелегитимный, даже до прихода к власти, не гнушался дешевыми фейками. И за 27 лет в корне ничего не изменилось, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

У каждого преступника есть свой почерк и типичные огрехи. В фейке про «расстрел» автомобиля в 1994 году прослеживаются те же «несостыковки» со временем, как и в фейке узурпатора про посадку борта Ryanair.

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