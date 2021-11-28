«Оригинальная запчасть может быть сделана в Китае» 9 28.11.2021, 12:29

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Откровенный рассказ белорусского продавца комплектующих для авто.

Менеджер по продажам запчастей интернет-магазина Autodoc Андрей Филипенко уже 20 лет в автобизнесе и пережил не один кризис.

Журналисты abw.by поговорили с ним о тенденциях на рынке запчастей, о самих запчастях, а также о том, как меняются с годами привычки белорусов в плане обслуживания автомобиля.

– Что сейчас происходит на рынке запчастей? Каковы тенденции последних лет?

– На мой взгляд, на рынке запчастей все уходят в интернет-торговлю. Еще 5-7 лет назад активно развивались те же торговые центры на Некрасова, Лещинского, Сырокомли, на авторынках "Ждановичи" и "Малиновка". Сейчас все уходят в интернет, появляется все больше магазинов, маленьких и больших. Мы открылись недавно как франшиза крупной российской компании Autodoc, которая "заточена" именно на интернет-торговлю. Это основная тенденция. Сейчас люди намного меньше ходят на рынок, чаще заказывают в интернет-магазинах. И это не только в запчастях, сейчас все деньги в Сети. Сидя на диване, ты можешь заказать что угодно, тебе еще и привезут.

– Откуда у вас запчасти? Где дешевле их брать?

– В основном мы работаем с Российской Федерацией, но и с местными поставщиками тоже. В плане цены тут все индивидуально. Какие-то запчасти дешевле брать у наших поставщиков, какие-то – у российских. Причем, как правило, дорогие позиции выгоднее везти именно из России. Условно говоря, комплект сцепления с двухмассовым маховиком мы выгоднее привезем из РФ, а у наших поставщиков они дороже. Но не все поставщики держат в наличии всё здесь, они тоже привозят из той же России. Получается лишний посредник. Мы же привозим оттуда напрямую.

– Сколько ждать запчасти? Какие цены на них?

– Какие-то позиции у нас всегда есть в наличии. Если мы берем их у местных поставщиков, получается день в день, если у российских – 2-3 дня. Цены у нас в рынке: нет дорогих позиций, но и демпингом мы тоже не занимаемся. Есть колебания. На сегодняшний день рынок сложившийся, цены на запчасти более-менее устоялись и одинаковые у всех. Более того, поставщики не скрывают свои наценки – на что-то 5 процентов, на что-то 10. Сверхприбыли ни у кого нет.

– Конкуренция большая сейчас? Чем вы выгодно отличаетесь от конкурентов?

– Сейчас в Минске, да, конкуренция очень большая. Причем не только между интернет-магазинами, но и со стационарными точками. В каждом районе есть какие-нибудь небольшие магазинчики. У нас широкий ассортимент, найти можно редкие позиции, которые никто из белорусских поставщиков не предоставит. Плюс есть запчасти российского производства. Я вчера столкнулся с тем, что клиент искал стальную защиту двигателя на свой Mitsubichi Lancer. У нас ее в принципе не было. А в России небольшая компания производит защиту на эту машину. Мы ее нашли и привезли. И так на всё: найдем запчасти хоть на американскую Tesla. В общем, мы стараемся выгодно отличаться от всех ассортиментом и сервисом, чтобы все это было максимально удобно. Например, очень важно, чтобы продавец хорошо разбирался в том, что он продает. Потому что если он закажет не ту деталь, ее придется возвращать, а это не нужно ни магазину, ни клиенту. В Autodoc процент возврата самый низкий. У нас российская франшиза с тщательно проработанной бизнес-стратегией, направленной на клиентоориентированность.

– В России много производителей запчастей? Какое там качество?

– Безусловно. И сами российские компании производят, и есть крупные заводы мировых производителей вроде того же Miсhelin. Если это крупный мировой бренд, то с качеством проблем быть не может. Стандарты везде одинаковые, те же шины Miсhelin с российских заводов продаются по всему миру, "шило" они продавать не будут. Нет разницы, в Польше произвели шины или здесь. Есть переупаковщики, которые под российским брендом продают китайские запчасти. У нас их крайне редко покупают, за их качество не ручаюсь, но цена при этом существенно ниже. У некоторых есть свои станки и оборудование. Да, в России делают немало запчастей.

– Встречается ли контрафакт? Типа брендовая запчасть, а в реальности «китай»?

– Тут вопрос в том, что значит контрафакт. Реально поддельные запчасти в Беларуси сейчас встречаются редко, хотя раньше я сталкивался с ними. Просто сейчас физлицам сложно выехать и въехать в страну, а это был основной канал поставок контрафакта. Наверное, это единственный плюс пандемии – из-за закрытых границ контрафакта стало меньше, даже можно сказать, что он просто сошел на нет. Но есть, например, крупные бренды качественных запчастей, у которых заводы в Китае. И тут та же история, что и с российскими заводами: стандарты таких брендов везде одинаковые, произведенная в Китае запчасть будет качественной. Может стоять лейбл именитого немецкого производителя с наклейкой Made in China.

– Денег у людей стало меньше?

– Ощутимо. Причем курс, само собой, это одна из составляющих, а тут реальные доходы – все ощутили, что они упали. Даже если зарплаты и сохранились, сами видите, что с ценами. Банально на продукты питания денег уходит куда больше, чем раньше. Запчасти не сказать что особенно подорожали. Курс 2,5 держится давно, когда был скачок от 2 до 2,5, цены выросли, но не было никакого резкого скачка. Все в рынке, если кто-то резко поднимет цены – будет затоваривание склада, а это никому не нужно, все работают на оборот. На продукты цены взлетели последний год, а вот на запчасти – нет. Только если масло подорожало, но это из-за роста цен на нефть.

– Как люди решают проблемы? Запчасти ведь надо покупать…

– Тут все очень индивидуально. Но в Беларуси за эти 20 лет я пережил как минимум три кризиса: 2008 год, 2011-й и 2013-й. Я помню, что в 2008-м был глобальный кризис. Японцам объявили, что в стране кризис. Они все ровненько поставили машины в гаражи и пересели на общественный транспорт, чтобы экономить. Но белорус не пересядет на общественный транспорт, какой бы кризис ни был. У нас менталитет – белорус без машины чувствует себя неполноценно. Может, из-за советского времени, когда машин не было. При этом в кризисные моменты, условно говоря, я не куплю колбасу, но на машине поеду. Те, кто в "жирные" годы покупал дорогие запчасти на свои автомобили, брендовые, перешли в средний сегмент – на турецкие или польские запчасти не самого плохого качества. Кто покупал средние, покупает дешевые – из разряда "китая".

– Стоит ли брать «китай»?

– Из практики: есть клиенты, которые покупают только "китай". Попробовали, купили, понравилось – и теперь покупают только китайские. Но по моему личному опыту китайская запчасть – это лотерея. Вероятность брака куда выше, чем у брендовых запчастей. Там тоже есть брак, но из 100 деталей бракованной будет одна. У турецкого бренда из 100 запчастей бракованных будет 20, у китайского – 50 на 50... Но никто статистику не вел, эти цифры, образно говоря, недостоверные. Просто по моим ощущениям, по личному опыту. Чем дороже запчасть, тем меньше шансов нарваться на брак. При этом оригинальная запчасть может быть сделана в Китае. Такой вот парадокс...

– Разница большая в цене на запчасти?

– В разы. Между "китаем" и качественной "лицензией" – пропасть и по цене, и по качеству. А оригинальные запчасти еще дороже...

– И "оригинал" берут?

– Есть люди, которые только "оригинал" и берут. Иногда это даже выгодно. Те же французские оригинальные запчасти вполне конкурентны по цене с "лицензией", очень хорошие на них цены. Возможно, делают в Китае с низкой себестоимостью производства. Более того, оригинальный фильтр на "француза" может стоить дешевле "лицензии"! При этом он будет качественным, никто бы не вешал лейбл именитой марки на, простите, "шило". Но когда "оригинал" стоит безумных денег, имеет смысл просто взять хорошую брендовую запчасть. Особенно во время кризиса.

– Исчезают ли запчасти на старые авто вроде Audi 80, Mercedes W124?

– Тут есть такой нюанс: многие владельцы переходят на б/у запчасти от машин, у которых сгнил кузов. Есть мнение, что с "бэушки" еще можно купить "оригинал". Но тут вопрос, так как качество машин, которые разобраны здесь, далеко не то, что в Германии. Да и в Германии уже не факт, что в машине стоит "оригинал", все-таки там это уже "раритеты". У нас за счет широкого ассортимента можно найти любые запчасти на этих "старичков", просто в некоторых случаях, возможно, их придется заказывать и ждать. Но машины, конечно, легендарные, ездят до сих пор. Качество авто в потребительском плане намного выросло, но в надежности и "сделано на века" упало. Так и с запчастями, это общемировая тенденция. Увы, и запчасти уже не те, что были раньше. Удешевление производства и маркетинг сказываются и тут.

– Какие прогнозы дадите на дальнейшее развитие рынка автозапчастей?

– Пандемия все не заканчивается, хотя я думал, что это произойдет еще в 2020 году и мы перейдем в 2021-й без нее. Сейчас переходим в 2022-й, а некоторые страны, как следует из последних новостей, снова вводят локдаун. Когда начнется рост экономики, пока никто не знает. Но белорусы все равно не откажутся от машин, будут ездить в любой кризис и покупать запчасти. Да, где-то экономить, где-то включать "еще походит". К тому же в машине безопаснее передвигаться, нежели в метро, в плане вируса. Но продавцы запчастей без работы никогда не останутся, это точно. Поэтому мы открыли интернет-магазин Autodoc в Беларуси, клиенты у нас уже есть.

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