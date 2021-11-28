До $45 тысяч: как выглядят и сколько стоят самые дешевые двушки в Минске 28.11.2021, 14:18

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Белорусы выбирают вторичный рынок, чтобы не тратиться на ремонт.

Бюджетный сегмент на вторичном рынке — это зачастую ставка на необходимый ремонт. Для тех, у кого есть на него силы, но денег совсем впритык, мы выбрали несколько вариантов однушек в Минске. А сегодня покажем, как выглядят и сколько стоят самые дешевые двушки. Спойлер: их стоимость не превышает 45 тысяч долларов, пишет realt.by.

На ул. Карпова (Грушевка)

Двухкомнатная квартира площадью 42 «квадрата» продается в доме на улице Карпова, 12 на пятом этаже. Дом пятиэтажный, построен в 1965 году. Недавно проведен капитальный ремонт.

Жилая площадь квартиры составляет 32 м², кухни — 5,5 м². Все комнаты раздельные, санузел совмещенный. Напольное покрытие — линолеум. Установлены счетчики воды и газа. Есть балкон.

Во дворе дома всегда есть место для парковки. Рядом несколько скверов и парков, магазины, банки, аптеки, фитнес-центры, школы и детские сады, поликлиника и больница. До станции метро «Грушевка» 10 минут пешком.

Цена: $ 44 000 с торгом.

На ул. Лынькова (Масюковщина)

В доме на улице Лынькова, 79 продается двухкомнатная квартира площадью 41 м² (жилая — 28 м², кухня — 5 м²). Расположена на четвертом этаже панельной пятиэтажки, построенной в 1983 году.

В квартире жилые комнаты раздельные, как и санузел. Деревянные окна и полы. Установлены счетчики воды, металлическая входная дверь. Есть балкон.

Рядом с домом в пяти минутах пешком ж/д станция «Масюковщина» и остановки общественного транспорта, на котором можно без пересадок добраться до метро. В непосредственной близости магазины, детский сад, больница.

Цена: $ 45 000 с торгом.

На ул. Тухачевского (м. Партизанская)

Двушка продается в доме по адресу улица Тухачевского, 42. Дом двухэтажный, кирпичный, построен в 1958 году. Квартира находится на первом высоком этаже.

Общая площадь 43 квадратных метра (жилая — 22,5, кухня — 6). Одно из преимуществ квартиры в высоких потолках — 2,8 метра. Здесь деревянные полы и окна, есть счетчики воды, мебель. Санузел раздельный. Также при покупке квартиры достанется отдельно стоящий вместительный сарай.

В районе удобное транспортное сообщение. До станции метро «Партизанская» 7−10 минут пешком. Развита инфраструктура: больница, школы, детские сады, магазины.

Цена: $ 43 000 с торгом.

На 1-м пер. Менделеева (Тракторный завод)

Двухкомнатная квартира площадью 42 м² (жилая — 28 м², кухня — 6 м²) продается в доме на 1-м переулке Менделеева, 3. Она расположена на третьем этаже пятиэтажки из силикатных блоков, построенной в 1966 году. Капитальный ремонт дома проведен в 2020 году.

— В квартире две просторные комнаты правильной формы, которые легко обставляются мебелью. Окна выходят на двор, что делают квартиру очень светлой. Отличный вид из окна на деревья и зеленую территорию, — пишет автор объявления.

Есть застекленный балкон. Санузел раздельный.

В шаговой доступности детские сады и школы, магазины, станция метро «Тракторный завод», в нескольких остановках на общественном транспорте «Академия наук» и «Восток».

Цена: $ 45 000.

На ул. Ландера (Курасовщина)

В доме на улице Ландера, 46 продается двухкомнатная квартира площадью 39 квадратных метров (жилая — 24, кухня — 6). Панельная пятиэтажка построена в 1971 году. Квартира на втором этаже.

В квартире раздельные комнаты, застекленный балкон. В ванной комнате и туалете современная плитка. Установлены новые межкомнатные двери, в комнатах и кухне — стеклопакеты. Балкон застеклен. Напольное покрытие — линолеум.

Рядом удобный выезд на кольцевую, ж/д станция «Курасовщина», магазины, детский сад, школа, больница, гипермаркет. До остановки общественного транспорта две минуты пешком.

Цена: $ 44 900.

На ул. Кнорина (Парк Челюскинцев)

Двухкомнатная квартира продается на первом этаже панельной пятиэтажки на улице Кнорина, 12. Площадь квартиры 46 м² (жилая — 30 м², кухня — 6 м²). Дом построен в 1962 году.

Одна из жилых комнат в квартире проходная, в другой есть кладовая. В комнатах установлены стеклопакеты, полы деревянные. Санузел совмещенный.

В непосредственной близости к дому школы, детские сады, магазины, почта, аптека, кинотеатр, сквер, остановка общественного транспорта. До станции метро «Парк Челюскинцев» 10 минут пешком.

Цена: $ 45 600.

На ул. Грекова (м. Партизанская)

Еще одно предложение возле станции метро «Партизанская» — двухкомнатная квартира продается в «сталинке» на улице Грекова, 3. Дом двухэтажный, кирпичный, построен в 1958 году.

Квартира находится на втором этаже. Капитальный ремонт дома проводился в 2011 году.

Общая площадь 37 квадратных метров (жилая — 33, кухня — 4). В квартире деревянные полы и окна, есть мебель. Санузел совмещенный.

До станции метро «Партизанская» 10 минут пешком. Остановка общественного транспорта прямо возле дома. В районе есть больница, школы, детские сады, магазины.

Цена: $ 43 500.

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