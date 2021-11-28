закрыть
28 ноября 2021, воскресенье, 15:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

До $45 тысяч: как выглядят и сколько стоят самые дешевые двушки в Минске

  • 28.11.2021, 14:18
  • 4,398
До $45 тысяч: как выглядят и сколько стоят самые дешевые двушки в Минске

Белорусы выбирают вторичный рынок, чтобы не тратиться на ремонт.

Бюджетный сегмент на вторичном рынке — это зачастую ставка на необходимый ремонт. Для тех, у кого есть на него силы, но денег совсем впритык, мы выбрали несколько вариантов однушек в Минске. А сегодня покажем, как выглядят и сколько стоят самые дешевые двушки. Спойлер: их стоимость не превышает 45 тысяч долларов, пишет realt.by.

На ул. Карпова (Грушевка)

Двухкомнатная квартира площадью 42 «квадрата» продается в доме на улице Карпова, 12 на пятом этаже. Дом пятиэтажный, построен в 1965 году. Недавно проведен капитальный ремонт.

Жилая площадь квартиры составляет 32 м², кухни — 5,5 м². Все комнаты раздельные, санузел совмещенный. Напольное покрытие — линолеум. Установлены счетчики воды и газа. Есть балкон.

Во дворе дома всегда есть место для парковки. Рядом несколько скверов и парков, магазины, банки, аптеки, фитнес-центры, школы и детские сады, поликлиника и больница. До станции метро «Грушевка» 10 минут пешком.

Цена: $ 44 000 с торгом.

На ул. Лынькова (Масюковщина)

В доме на улице Лынькова, 79 продается двухкомнатная квартира площадью 41 м² (жилая — 28 м², кухня — 5 м²). Расположена на четвертом этаже панельной пятиэтажки, построенной в 1983 году.

В квартире жилые комнаты раздельные, как и санузел. Деревянные окна и полы. Установлены счетчики воды, металлическая входная дверь. Есть балкон.

Рядом с домом в пяти минутах пешком ж/д станция «Масюковщина» и остановки общественного транспорта, на котором можно без пересадок добраться до метро. В непосредственной близости магазины, детский сад, больница.

Цена: $ 45 000 с торгом.

На ул. Тухачевского (м. Партизанская)

Двушка продается в доме по адресу улица Тухачевского, 42. Дом двухэтажный, кирпичный, построен в 1958 году. Квартира находится на первом высоком этаже.

Общая площадь 43 квадратных метра (жилая — 22,5, кухня — 6). Одно из преимуществ квартиры в высоких потолках — 2,8 метра. Здесь деревянные полы и окна, есть счетчики воды, мебель. Санузел раздельный. Также при покупке квартиры достанется отдельно стоящий вместительный сарай.

В районе удобное транспортное сообщение. До станции метро «Партизанская» 7−10 минут пешком. Развита инфраструктура: больница, школы, детские сады, магазины.

Цена: $ 43 000 с торгом.

На 1-м пер. Менделеева (Тракторный завод)

Двухкомнатная квартира площадью 42 м² (жилая — 28 м², кухня — 6 м²) продается в доме на 1-м переулке Менделеева, 3. Она расположена на третьем этаже пятиэтажки из силикатных блоков, построенной в 1966 году. Капитальный ремонт дома проведен в 2020 году.

— В квартире две просторные комнаты правильной формы, которые легко обставляются мебелью. Окна выходят на двор, что делают квартиру очень светлой. Отличный вид из окна на деревья и зеленую территорию, — пишет автор объявления.

Есть застекленный балкон. Санузел раздельный.

В шаговой доступности детские сады и школы, магазины, станция метро «Тракторный завод», в нескольких остановках на общественном транспорте «Академия наук» и «Восток».

Цена: $ 45 000.

На ул. Ландера (Курасовщина)

В доме на улице Ландера, 46 продается двухкомнатная квартира площадью 39 квадратных метров (жилая — 24, кухня — 6). Панельная пятиэтажка построена в 1971 году. Квартира на втором этаже.

В квартире раздельные комнаты, застекленный балкон. В ванной комнате и туалете современная плитка. Установлены новые межкомнатные двери, в комнатах и кухне — стеклопакеты. Балкон застеклен. Напольное покрытие — линолеум.

Рядом удобный выезд на кольцевую, ж/д станция «Курасовщина», магазины, детский сад, школа, больница, гипермаркет. До остановки общественного транспорта две минуты пешком.

Цена: $ 44 900.

На ул. Кнорина (Парк Челюскинцев)

Двухкомнатная квартира продается на первом этаже панельной пятиэтажки на улице Кнорина, 12. Площадь квартиры 46 м² (жилая — 30 м², кухня — 6 м²). Дом построен в 1962 году.

Одна из жилых комнат в квартире проходная, в другой есть кладовая. В комнатах установлены стеклопакеты, полы деревянные. Санузел совмещенный.

В непосредственной близости к дому школы, детские сады, магазины, почта, аптека, кинотеатр, сквер, остановка общественного транспорта. До станции метро «Парк Челюскинцев» 10 минут пешком.

Цена: $ 45 600.

На ул. Грекова (м. Партизанская)

Еще одно предложение возле станции метро «Партизанская» — двухкомнатная квартира продается в «сталинке» на улице Грекова, 3. Дом двухэтажный, кирпичный, построен в 1958 году.

Квартира находится на втором этаже. Капитальный ремонт дома проводился в 2011 году.

Общая площадь 37 квадратных метров (жилая — 33, кухня — 4). В квартире деревянные полы и окна, есть мебель. Санузел совмещенный.

До станции метро «Партизанская» 10 минут пешком. Остановка общественного транспорта прямо возле дома. В районе есть больница, школы, детские сады, магазины.

Цена: $ 43 500.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский