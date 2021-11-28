Португальская команда вышла на матч вдевятером из-за вспышки коронавируса 28.11.2021, 17:29

2,284

Во втором тайме «Белененсеш» потерял еще троих футболистов.

Матч 12-го тура чемпионата Португалии между "Белененсешем" и "Бенфикой" не был доигран из-за сложной ситуации с коронавирусом в одной из команд, сообщает "Чемпионат".

"Белененсеш" выставил на игру девять футболистов из одиннадцати - это все, кто остался здоров в команде на фоне вспышки коронавируса. При этом один из полевых футболистов - второй вратарь Жоау Монтейру, который вышел на позиции правого защитника.

По итогам первого тайма команда проигрывала "Бенфике" со счетом 0:7, а футболисты "Белененсеша" не хотели выходить на второй тайм.

В итоге на поле после перерыва появились семь футболистов хозяев поля, а через две минуты один из них получил травму. Арбитр был вынужден остановить поединок, так как по регламенту на поле должны оставаться минимум по семь футболистов обеих команд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».