Новый премьер Чехии: что известно о профессоре, который победил олигарха 2 28.11.2021, 18:51

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Среди чешских политиков Петр Фиала — необычное во многих отношениях явление.

Петр Фиала католик, регулярно посещающий церковь в стране, где лишь 12 процентов из десяти с лишним миллионов жителей говорят, что они религиозны. Он первый со времен первого президента Чехословацкой республики Томаша Масарика университетский профессор на высокой государственной должности. И он вот уже три десятилетия женат на одной и той же женщине, с которой у него трое детей, сообщает "Немецкая волна".

Профессор Фиала победил олигарха Бабиша

Фиала совершенно не соответствует образу участника избирательной борьбы в эпоху Twitter-коммуникации и предвыборных кампаний, больше напоминающих маркетинговые шоу. И тем не менее ему - лидеру и кандидату правоцентристской коалиции SPOLU, состоящей из либерально-консервативной Гражданской демократической партии (ODS), либеральной TOP 09 и Христианско-демократического союза - Чехословацкой народной партии (KDU-CSL), удалось одержать победу на проходивших 8 и 9 октября парламентских выборах.

Фиала обошел Андрея Бабиша - олигарха, который со своей популистской партией АНО восемь лет господствовал в чешской политике. И о создании правительственной коалиции в составе SPOLU, партии Старости и независимые (STAN) и Чешской пиратской партии он тоже договорился. Коалиция Петра Фиалы располагает в парламенте уверенным большинством в 108 из 200 депутатских мандатов.

Столь однозначная расстановка политических сил вынудила президента Милоша Земана, который вообще-то является сторонником Бабиша, поручить Фиале формирование правительства и назначить его 28 ноября премьер-министром.

Католик с еврейскими корнями

Фиала происходит из уважаемой буржуазной семьи. Его дед был юристом и важным чиновником в годы первой Чехословацкой Республики, существовавшей с 1918 до 1938 годы. Бабушка по отцовской линии была еврейкой. Во время нацистской оккупации (1939-1945 годы) вся семья была интернирована и находилась в концлагере.

Петр Фиала родился в 1957 году, в университете изучал чешский язык и историю, с 1989 года принимал участие в акциях католической церкви против коммунистической диктатуры. Религия - важная часть его жизни. "Я сам пришел к вере, - рассказал Фиала в интервью интернет-порталу Prostor X. - Крестился в возрасте 22 лет, и с тех пор вера для меня - нечто очень основополагающее".

Из университета в политику

После 1989 года Фиала стал одним из основателей новой чешской политической науки. Был профессором, а потом - дважды - ректором университета Масарика в Брно, соперничающим с Карловым университетом в Праге за звание лучшего вуза в стране. В 2012 году он занял пост министра образования в правительстве Петра Нечаса из ODS, а после отставки его кабинета и сокрушительного поражения на выборах в 2014 году возглавил эту партию. Предвыборную коалицию SPOLU Фиала создал, став ее лидером, только весной 2021 года.

"Успех этого ученого-политолога в политике уникален для Чехии, - говорит профессор Станислав Балик, декан факультета социальных наук в университете Масарика. - Один из талантов, которыми обладает Петр Фиала, - это способность искать и находить здравый компромисс". Именно благодаря этому таланту, считает Балик, Фиале и удалось сформировать коалицию SPOLU.

Не народный трибун

Микулаш Бек, сменивший в 2011 году Фиалу на посту ректора университета Масарика, считает, что "Фиале теперь потребуется прежде всего терпение и дальновидность, а также способность прислушиваться к другому мнению и искать компромиссы". Но чего новому премьеру, как человеку из академических кругов, не хватает, говорит Бек в интервью DW, так это близости к народу и харизмы, которые помогли прийти во власть президенту Милошу Земану и предшественнику Фиалы на посту премьера Чехии Андрею Бабишу.

"Петр Фиала - типичный университетский ученый, что выражается в сильной склонности к поиску рациональных решений", - указывает Ярослав Миллер, бывший ректор Университета Палацкого в Оломоуце, а теперь - ректор Англо-Американского университета в Праге.

"Я видел его на одном предвыборном мероприятии в небольшом городе, - вспоминает он. - Фиала был в костюме и обращался к людям в своем академическом стиле, который был, очевидно, чужд теткам с сумками, возвращавшимся из магазинов". Но то, чего ему, как политику не хватает, добавляет Миллер, Фиала компенсирует отличным знанием дела и способностью принимать решения на основе имеющихся фактов".

Что помогло Фиале победить на выборах

После нескольких лет пребывания у власти олигарха-популиста Бабиша качества, которые, на первый взгляд, не способны привлечь избирателей, оказались преимуществом. "Причина успеха Фиалы, который всегда ведет себя вежливо и одевается как английский джентльмен, - в нетипичной ситуации, сложившейся после нескольких лет пребывания у власти правительства Бабиша", - полагает Павел Маскаринец, политолог из Университета Яна Евангелисты Пуркине в Усти-над-Лабем.

"Если бы в ситуации, сложившейся после нескольких лет правления Бабиша, не была создана избирателная коалиция, политику с типажом Фиалы было бы трудно привлечь на свою сторону избирателей", - признает эксперт.

Новый премьер Чехии ни в коей мере не приукрашивает сложную ситуацию, в которой его правительство начинает работу. "Чешская Республика находится в самой трудной фазе своей постсоветской истории. Нашей стране приходится бороться не только с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, но и с последствиями безответственности предыдущего правительства", - считает Фиала.

Чешская оппозиция о Петре Фиале

Несмотря на критику, оппозиция также признает позитивные качества нового премьера. "Он - консерватор, последовательно отстаивающий свою позицию, используя спокойный тон и без эмоций", - отмечает в интервью Дита Чаранзова, зампредседателя Европейского парламента, член партии Бабиша АНО.

В вопросах, касающихся европейской и международной политики, Фиала может положиться на свои обширные знания принципов функционирования ЕС. "Он отлично разбирается в проблемах европейской интеграции и написал об этом несколько книг, получивших высокие отзывы. В ЕС он может в полной мере использовать свое умение вести переговоры и добиваться компромиссов", - полагает Станислав Балик. Вместе с тем Фиала сохраняет свои консервативные и реалистические позиции.

"Я являюсь большим оптимистом в отношении валюты евро, чем Петр Фиала, - говорит Микулаш Бек. - Но у нас всегда были дружеские разногласия, с которыми можно мириться и работать". С точки зрения политолога Маскаринеца, Фиала вряд ли сделает евро национальной валютой Чехии. "Но он в состоянии вернуть Чешскую Республику в мейнстрим европейской политики", - убежден эксперт.

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