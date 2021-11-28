Назван неожиданный секрет здоровья и молодости 1 28.11.2021, 21:21

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Метод был протестирован на животных.

Недоедание защищает организм от болезней и старения, пишет норвежское издание Forskning со ссылкой на группу ученых.

Как объяснила американский биолог Митчелл Ли (Mitchell B. Lee) из Вашингтонского университета, речь идет об основополагающем биологическом механизме регуляции процесса старения. Ли были изучены кетогенная, низкобелковая и разгрузочная диеты, периодическое голодание и еда с ограничением по времени. Был назван неожиданный секрет здоровья и молодости.

Ли отметила, что периодическое голодание было протестировано на животных и дало многообещающие результаты.

Больше всего жизнь крыс во время экспериментов продлевала диета, имитирующая голодание. Ученые считают, что во время голодания имеет место ингибирование белка mTOR. Исследование позволило выяснить, что голодные, низкоуглеводные диеты и периодические жесткие посты могут обеспечить долгую и более здоровую жизнь.

По мнению Ли, ученым еще предстоит изучить связь голодания с возрастными изменениями.

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