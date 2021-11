Диетологи назвали лучшие завтраки для похудения 3 29.11.2021, 11:35

4,188

Тем, кто хочет скинуть пару килограммов, стоит включить в рацион овсянку.

Врач-диетолог из США Паула Доэбрич советует тем, кто не хочет набирать лишних килограммов, придерживаться специального меню на завтрак. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Медик рекомендует отдавать предпочтение греческому йогурту, овсянке, блюдам из яиц и белковым коктейлям. Именно эти продукты лучше всего способствуют похудению. Диетолог отметила, что овсяная каша содержатся медленные углеводы, благодаря которым чувство сытости сохраняется надолго.

Яйца являются отличным источником белка, способствующим нормализации сахара в крови и ускоряющим обмен веществ. Аналогичный эффект имеет и греческий йогурт. Также диетолог советует пить по утрам протеиновые коктейли, добавляя в него овощи или фрукты.

Ранее британский врач-диетолог Майкл Мосли посоветовал желающим скинуть несколько лишних килограммов отказаться от вредных и жирных десертов, заменив их горьким шоколадом.

По словам медика, срывы при похудении чаще всего происходят из-за сладостей. Для того, чтобы избежать таких неприятных моментов, дома лучше иметь плитку темного шоколада с содержанием какао не менее 75%. Мосли также назвал главными врагами в доме худеющего человека наличие вредной еды в доме и большие тарелки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».