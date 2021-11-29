Саакашвили впервые лично предстал перед судом в Тбилиси 29.11.2021, 13:24

Михаил Саакашвили

Фото: Reuters

Его доставили в суд из больницы на территории военной базы в городе Гори.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный в начале октября после своего возвращения в страну, в понедельник впервые лично предстал перед судом в Тбилиси, сообщает "Радио Свобода".

Его доставили в суд из больницы на территории военной базы в городе Гори. Там он проходит лечение после выхода из голодовки, которую более месяца держал в тюрьме.

Саакашвили был помещен в тюрьму, поскольку ранее был заочно осужден к лишению свободы. Сейчас суд рассматривает новое дело против него. Саакашвили обвиняют в злоупотреблении властью в связи с разгоном акции протеста 7 ноября 2007 года и конфискацией имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Перед началом слушаний в понедельник Саакашвили заявил, что не признает прокуратуру и судебную систему Грузии, а суд над ним назвал "комедией" с заранее определенным результатом.

При этом Саакашвили настаивал на том, чтобы лично принимать участие в судебных слушаниях. Ранее власти отказывались доставить его в суд, ссылаясь на соображения безопасности, однако уступили требованиям, которые высказывали, в том числе, и представители стран Запада.

Перед зданием суда в Тбилиси собрались сторонники Саакашвили. Они перекрыли дорогу у здания суда. Произошли стычки с полицией, есть задержанные.

Единственным средством массовой информации, допущенным в суд, был Первый канал Общественной телерадиокомпании.

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