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Массовые увольнения в учреждениях культуры затронули всю Беларусь

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  • 29.11.2021, 14:24
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Массовые увольнения в учреждениях культуры затронули всю Беларусь

Дирекция некоторых учреждений склоняет к написанию доносов в обмен на сохранение работы.

После публикации о зачистке в Филармонии поступает много сообщений из Минска и регионов о массовых увольнениях, которые происходят и планируются в государственных музеях, театрах, галереях, пишет руководитель Рады Белорусской Культуры Сергей Будкин на своей странице в «Фейсбуке».

«К сожалению, не обо всем публично мы можем говорить по причине безопасности людей. Но в общих чертах ситуация выглядит на сегодня так:

- Из Национального исторического музея могут уволить десятки человек.

- Из Государственного музея истории белорусской литературы убирают даже заведующих его филиалов. По нашей информации, штат одного из филиалов очищенный почти полностью!

- Увольняют по соглашению сторон и постепенно, чтобы не было общественного резонанса. Заявления подписывают разными датами.

- Дирекция некоторых учреждений культуры склоняет к написанию доносов в обмен на сохранение рабочего места.

- Новый инструмент манипуляций-характеристика с места работы. Документ обязателен для тех, кто идет в госструктуру. Уволенным выдают бумаги, где исключают такую возможность», — написал Сергей Будкин.

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