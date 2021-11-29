Цены на капусту за год выросли на 120% 2 29.11.2021, 15:51

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Почему в Беларуси так сильно подорожали овощи?

Цены на традиционные для белорусского стола морковь, картофель и капусту в этом году удивили многих. Причем высокие цены держатся в сезон, как раз после уборки урожая, когда овощи обычно самые дешевые. В чем причина? Как выяснила «Наша Нива», на цену повлияли сразу несколько факторов.

Что произошло с ценами?

Каждый месяц Белстат публикует информацию по средним ценам на потребительские товары и услуги. Мы посмотрели, как они менялись по пяти видам овощей: картофель, морковь, свекла, лук и капуста. Сравнивали цены за октябрь 2020 года с октябрем 2021-го.

Оказалось, что сильнее всего подорожала капуста — на 120%: с 59 копеек за килограмм до 1,3 рубля. Следом — картофель и морковь (на 77%), затем свёкла (на 70%). И замыкает список лук, цена которого увеличилась на 59%.

Между тем, сервис infoprice.by показывает, что сейчас цена на картофель в гипермаркетах колеблется от 1,27 до 1,85 рубля за килограмм. Капусту продают по цене от 1,2 до 1,7 рубля за кило, свёклу — от 1,12 до 1,5 рубля, лук — от 0,99 до 1,54 рубля, морковь — от 1,15 до 1,39.

Как мы выглядим на фоне соседей?

Мы сравнили цены на овощи в популярных онлайн-магазинах Беларуси и соседних стран. Не претендуем на исследование, но определенные выводы сделать можно.

Так, самая дешевая капуста в Литве, а самая дорогая — в Беларуси, в 2,2 раза дороже, чем в Литве. Белорусская картошка более чем вдвое дороже украинской, и по цене ее обгоняет только российская.

Нашу морковь по цене переплюнула только польская и российская, а свёклу — польские и литовские. Ну и лук дороже только в Польше и Латвии.

Нашу моркву па кошце пераплюнула толькі польская і расійская, а буракі — польскія і літоўскія. Ну і цыбуля даражэйшая ізноў толькі ў Польшчы і Латвіі.

Почему выросли цены?

Как рассказал один из сотрудников отдела закупки крупной торговой сети, цены на овощи выросли ввиду нескольких факторов.

«Во-первых, плохие погодные условия минувшим летом, — говорит он. — Во-вторых, из-за низких цен в прошлом году фермеры посадили гораздо меньше овощей.

Та же капуста минувшей осенью в оптовой закупке стоила 20 копеек за килограмм. И это с доставкой. По таким ценам ее выращивать невыгодно. Некоторые ее даже перепахали, так как стоимость уборки, подготовки к продаже и доставки дороже, чем 20 копеек за килограмм.

В-третьих, в России в этом году урожай меньше и поэтому овощи (картофель и капуста) едут туда. Ну и в-четвертых, рост цен на продовольствие — это общемировой тренд».

Собеседник говорит, что в октябре был ажиотаж на картошку. Причина — низкий урожай в России из-за длительных дождей. Поэтому цены росли, но уже в начале ноября откатились вниз и стабилизировались, когда уборка закончилась.

«Как выкручивались? Россия забирала белорусскую картошку, а мы покупали украинскую, потому что она дешевле, — отмечает эксперт. — Сейчас главный вопрос с белокочанной капустой.

На этой неделе белорусы повысили закупочные цены на уровень до 1,5 рубля за килограмм. И теперь дешевле стала польская капуста.

Возможно, у поляков большие рынки сбыта и цена более предсказуемая.

Что касается моркови, то ее много и у нас, и в России. А лука отечественного не много, но в России с лихвой, поэтому ситуация с ценами более-менее стабильная».

Еще один собеседник отметил, что стоимость белорусского картофеля привязана к экспортной цене.

«В этом году стартовая цена на картофель была практически идентична цене прошлого года, с которой финишировала уборка и до момента закладки в хранилище, — говорит собеседник. — Сезон в текущем году начался с очень высокого уровня. Цена начала расти до того момента, пока основной рынок (российский) не сказал: «Хорош, ребята, наша цена на российскую картошку ниже вашей, белорусской».

Еще какое-то время по инерции некоторые экспортеры отправляли продукцию в Россию. Но в один прекрасный момент пошла обратная тенденция: после того как объемы экспортных отгрузок сократились, цена на внутреннем рынке начала снижаться.

Сейчас оптовая цена вернулась к ценам начала уборки. Цена на отечественный картофель почти равна цене украинской с учетом доставки в Беларусь — 65—70 копеек без НДС».

Наш собеседник отмечает, что немаловажным фактором являются расценки Толочинского консервного завода. Это один из крупнейших производителей картофеля в Беларуси. В определенный момент завод начал повышать цены, и за ним стал расти «опт».

«Ситуация с ростом цены на картофель в Беларуси была настолько серьезная, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия рассматривало предложение ввести запрет на экспорт картофеля. Решение было почти принято, но в последний момент документ не подписали», — рассказал источник.

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