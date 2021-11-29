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Премьер-министр Иракского Курдистана: Режим Лукашенко использовал мигрантов для давления на ЕС

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  • 29.11.2021, 18:41
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Премьер-министр Иракского Курдистана: Режим Лукашенко использовал мигрантов для давления на ЕС

Никто из мигрантов не поехал в Беларусь из-за коррупции или давления на них.

Власти Беларуси использовали мигрантов для давления на Европейский Союз. Об этом в интервью Sky News Arabic заявил премьер-министр Курдистана Масрур Барзани, пишет портал Kurdistan24.

Премьер рассказал, что внимательно наблюдает за миграционным кризисом в Европе. Он отметил, что у этого вопроса две стороны — политическая и гуманитарная.

«Могу заверить, что никто из этих мигрантов не поехал в Беларусь из-за коррупции или давления на них», — сказал Барзани.

По его словам, мигранты заплатили контрабандистам тысячи долларов, чтобы те помогли им попасть в Беларусь, где их затем для давления на ЕС использовали белорусские власти.

Он также добавил, что мигранты едут в Европу в поисках лучших возможностей, а не «из-за бедности» в Курдистане.

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