Появилась карта белорусского бизнеса за рубежом 29.11.2021, 19:01

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Сейчас на карте более ста адресов белорусского бизнеса в разных странах мира.

За последний год немало белорусов переехало в соседние страны. Многие из них открыли или продолжили там свой бизнес. Чтобы соотечественники могли поддержать земляков, волонтеры разработали сайт BY_MAPKA— это карта белорусского бизнеса за рубежом.

Автором идеи BY_MAPKA стала Алина Ковшик, а уже саму карту создал волонтер Алексей, который уехал из Беларуси в августе 2021 года. Главная идея проекта — поддержать белорусов, организовавших свое дело за рубежом, передает nashaniva.com.

«Белорусы, как диаспора, как люди, которые готовы поддерживать друг друга, сформировались только с 2020 года. Желание поддерживать друг друга есть, а возможности узнать как это делать, не было, поэтому сделали такой проект, — говорит Алексей. — Когда уезжаешь за границу, с одной стороны, тебе очень хочется поддержать своих земляков, а с другой стороны, получить гарантированно качественный сервис. Белорусские мастера в разных странах на вес золота.

Например, в Грузии белорусский мастер по маникюру или электрик работает гораздо лучше, чем местные. А бывает и так, что разницы особой нет, кому заплатить за тот же маникюр, тогда можно поддержать белоруса».

Система работает просто. Если белорус, оказывающий услуги за границей, хочет добавиться на карту, он может просто заполнить форму. Тогда его контакты появятся на сайте. Совсем не обязательно быть политбеженцем, достаточно того, что ты белорус.

Сейчас на карте более ста адресов бизнеса в разных странах мира. В Польше — 63, в Грузии — 15, в Украине — 13. В остальных странах — 8. Это Австралия, Ирландия, Италия, Литва, Словения, США и Чехия.

«Сферы, которые преобладают в Польше, — это услуги парикмахеров, визажистов, общественное питание и так далее, — говорит молодой человек. — В Грузии равномерное распределение между питанием, услугами психологов, продажей одежды. В Украине, например, много врачей», — рассказывает Алексей.

Правда, он отмечает, что создатели проекта неожиданно столкнулись с трудностями — страхом самих белорусов.

«Многие опасаются добавляться на карту. Люди считают, что если они добавятся и скажут, что они оказывают какие-либо услуги, то это уже преступление, — говорит парень. — Несмотря даже на то, что они находятся в другой стране, где законы по предпринимательству совершенно лояльны. В Грузии, например, очень простое налоговое законодательство для индивидуальных предпринимателей.

В Беларуси, если ты допускаешь ошибку при ведении бизнеса, тебя ждет большой штраф, административная или уголовная ответственность. Законодательство в Грузии, как и многих других странах, позволяет исправлять ошибки и там не стремятся за это наказать».

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