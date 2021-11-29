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Карбалевич: Лукашенко заявил, что Беларусь начнет войну с Украиной в случае российско-украинского конфликта

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  • 29.11.2021, 20:30
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Карбалевич: Лукашенко заявил, что Беларусь начнет войну с Украиной в случае российско-украинского конфликта
Валерий Карбалевич

Вы еще храните деньги в белорусских банках?

– Лукашенко заявил, что Беларусь начнет войну с Украиной в случае российско-украинского конфликта, пишет на «Радыё Свабода» политолог Валерий Карбалевич.

В прошлом Лукашенко проявлял нейтралитет в российско-украинском конфликте, стремился сыграть роль миротворца, хотел примирить две страны.

Сколько раз до этого Лукашенко заявлял, что никакой военной угрозы братскому украинскому народу с территории Беларуси никогда не будет, и что если он приедет в Украину, то не на танке, а на тракторе.

А теперь все в корне изменилось. Не осталось никаких признаков нейтралитета. Ранее Лукашенко заявлял, что украинский фронт открывается, и просил у России современное оружие для его нейтрализации.

Сегодня он публично заявил: «Если развяжут войну на Донбассе или где-нибудь на границе с Россией, Беларусь не останется в стороне. И понятно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали укреплять свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя для этого никаких фактов, сегодня нет причин».

То есть Лукашенко не скрывает, что Беларусь начнет войну с Украиной в случае российско-украинского конфликта, и в то же время удивлен, что Киев укрепляет свою северную границу - мол, «сегодня нет оснований». (?).

Таким образом, Лукашенко сообщает белорусам, что собирается втянуть страну в войну. В чужую войну. Ведь речь идет о конфликте в Донбассе, на российско-украинской границе вдали от Беларуси. И с поистине братским народом, близким во всех смыслах.

Зачем?! Зачем пересаживаться с трактора на танк? Почему он не боится негативной реакции белорусского народа, в исторической памяти которого, как заноза, сидит страх, что хорошо отражено в известной поговорке «лишь бы не было войны»?

Похоже, в последнее время Лукашенко получает некоторое психологическое удовольствие от экспериментов, которые он проводит над обществом.

Для этого и страну заморозили и вкатали в асфальт. Мол, давайте сюда привезем тысячи мигрантов и посмотрим, как отреагируют белорусы. А давайте пообещаем втянуть страну в чужую войну.

Приятно то, что теперь не нужно играть в популизм, стараться нравиться людям. Теперь можно быть самим собой.

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