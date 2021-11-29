Казахстан начал закупать турецкие беспилотники 5 29.11.2021, 20:44

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Поставки начнутся в следующем году.

Казахстан вслед за Украиной начинает закупать турецкие беспилотные летательные аппараты для вооруженных сил.

Как сообщает Anadolu, «Казспецэкспорт» от имени Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана подписал контракт на поставку БПЛА ANKA с турецкой аэрокосмической компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ).

В соответствии с договором ВВС Казахстана до 2023 года получат три беспилотника, оснащенных электрооптикой, инфракрасным портом и лазерным дальномером с камерой.

К дронам, способным подниматься на высоту до 10 км, перевозить 350 кг грузов и выполнять миссии на дальности до 250 км, прилагается 2 наземные базы, а также пакет логистической поддержки (техническая документация, обучение и запасные части).

Гендиректор TUSAŞ Темел Котил назвал контракт с Казахстаном важным успехом компании в плане экспорта. «Поставки беспилотников ANKA в Казахстан вслед за Тунисом - очень важное достижение для нас. Отрадно, что рынок экспорта дронов растет», - сказал он.

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