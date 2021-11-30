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Месси стал обладателем «Золотого мяча» 2021 года, Левандовский — второй

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  • 30.11.2021, 8:26
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Месси стал обладателем «Золотого мяча» 2021 года, Левандовский — второй
Лионель Месси

Церемония награждения прошла в парижском театре «Шатле».

Лучшим футболистом мира 2021 года, обладателем награды «Золотой мяч», которую вручает французский журнал France Football, стал форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Церемония награждения прошла в парижском театре «Шатле», сообщает sport24.ru.

Это седьмой «Золотой мяч» в карьере 34-летнего футболиста — он до этого признавался лучшим в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Второе место в голосовании занял форвард «Баварии» Роберт Левандовский, третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.

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