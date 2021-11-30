«Не работает почти ничего»: как кибер-бомбочки уложили на лопатки «Беларуськалий» 17 30.11.2021, 8:35

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Шахтеры рассказали, что происходит на предприятии после атаки кибер-партизан.

Вчера кибер-партизаны уложили на лопатки всю внутреннюю систему ОАО «Беларуськалий».

По некоторым слухам компьютеры не работали даже у подрядчиков.

Вот что об этом написали сами шахтеры:

«Сегодня легло все. Не работало почти ничего. Из строя вышли корпоративная электронная почта, система документаоборота, программы экономистов, бухгалтерии, базы материально- технического обеспечения, электронный табель, программа «армремонт» и пр.

Короче, «легло» все, что необходимо для поддержания жизнеспособности предприятия. В некоторых местах «легли» программы управления технологическими процессами, к примеру, по управлению процессом загрузки вагонов.

В чат-бот Стачкома писали что сбои в работе были и в других подрядных организациях «Белкалия». Функционирование данных программ не удалось восстановить до сих пор. Периодически возникают дополнителтные сбои. Оформление документов на отправку загруженных вагонов осуществляют полностью вручную. Начальство на местах в бешенстве, а если быть точными, то скорее в панике. Во многих отделениях механикам и энергетикам вообще запретили включать служебные компьютеры, поняв, очевидно, только к середине дня, в чем дело и чем это чревато .

Есть информация о том, что в результате атаки Кибер-героям удалось зашифровать значительную часть всей информации, хранящейся на серверах..

На самом деле сбои во внутренней сети возникли давно, около двух недель назад. Все это время армия «специалистов» УИТ ОАО «Беларуськалий» (управление информационных технологий) усиленно пыталась разобраться в том, что происходит и с чем это связано. Ребята доразбирались до того, что в конечном итоге «легло» все, практически, если не учитывать программы управления технологическими процессами. Но цели такой не стояло…

В чат-бот приходит информация, что армия «специалистов» сейчас доразбиралась до того, что на некоторых площадках уже остановлена погрузка вагонов. Браво УИТ! Кибер-партизанам и делать ничего не нужно.

В настоящий момент один из вирусов обнаружен только одним специалистом данного отдела, но весь курьез ситуации заключается в том, что по нашей информации, данный специалист не прошел аттестацию, оказался плохим работником. Парня приготовили «уйти», а он проявил себя в качестве специалиста. Ну что тут скажешь, стандартная ситуация для нашего ОАО: один все тянет, а «блатники» делают вид, что работают».

Благодаря применению технологии кибер-бомбочек сбои в работе ОАО «Беларуськалий» могут продолжаться.

«В рамках операции «Пекло» были «заминированы» компьютеры и сервера предприятия кибер-бомбочками, которые постепенно срабатывают с задержкой. Заражены тысячи компьютеров», — рассказали о своей атаке кибер-партизаны.

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