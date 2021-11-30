Королева Великобритании больше не будет главой Барбадоса 2 30.11.2021, 9:07

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фото: Shutterstock

Карибское государство стало республикой.

Барбадос 30 ноября официально стал республикой. Королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться главой карибского государства, сообщает ТАСС.

В конце сентября нижняя палата парламента Барбадоса единогласно поддержала поправки в конституцию, по которым королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться главой карибской страны. В октябре парламентарии избрали на пост президента страны 72-летнюю Сандру Мэйсон, которая являлась генерал-губернатором острова с 2018 года.

Первым национальным героем республики Барбадос стала певица Рианна, которая родилась в барбадосском городе Сен-Мишель и присутствовала на церемонии провозглашения республики. Премьер-министр страны Миа Моттли пожелала ей «сиять, как алмаз и быть гордостью своей страны».

Гостем церемонии был также наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, который прилетел на Барбадос в воскресенье.

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